Críticas a Khloé Kardashian por su foto con su segundo hijo en la cama del hospital tras haber sido madre por gestación subrogada

La famosa familia Kardashian vuelve a estar de actualidad. Ahora, con la última temporada de 'Keeping Up With The Kardashian' en emisión, estamos conociendo nuevos detalles de la vida de las hermanas más famosas.

En el último capítulo, Khloé Kardashian se ha convertido en la principal protagonista. La celebrity ha acaparado las portadas de los portales digitales por el gran número de críticas que ha recibido tras posar con su segundo hijo.

Una imagen por la que Khloé ha sido tremendamente cuestionada, y es que en ella aparece con su pequeño en brazos en la cama del hospital. Hasta aquí todo normal, la cuestión, y de ahí las críticas, es que Khloé ha sido madre a través de una gestación subrogada. Y han sido muchos los que no han entendido que Khloé se haya hecho esta foto como "si estuviese recién parida" cuando ella no ha tenido al bebé. Una instantánea que ha hecho que muchos se sientan indignados criticando duramente a Khloé. "Aquí, Khloé Kardashian en la cama del hospital haciéndose la recién parida después de tener un hijo a través de un vientre de alquiler"... Y así muchos más...

Las infidelidades de Tristan Thompson

Un nacimiento que Khloé ha vuelto a ver ensombrecido por las infidelidades de su pareja Tristan Thompson como ocurrió con el de su primera hija True. Durante la llegada del bebé, Khloé estuvo acompañada por su hermana Kim Kardashian y no fue hasta que tuvo a su bebé en brazos cuando dejó acudir a Tristan al hospital. Unos rumores de infidelidad que surgieron en diciembre, que aseguraban que Tristan había vuelto a ser infiel a Khloé con su entrenadora personal, Maralee Nichols.

Pero parece que con su hijo ya aquí, Khloé puede cerrar este nuevo y doloroso capítulo de su vida: "Todos los días, me he sentido deprimida y triste, y ahora que mi hijo está aquí, puedo seguir adelante y puedo disfrutar".