Que el clan Kardashian está casi siempre acaparando titulares y la atención del foco mediático a nivel internacional no es ningún secreto. Además, todas las hermanas de la familia Kardashian ponen patas arribas las redes sociales cada vez que algo nuevo se cuece en sus vidas, bien sea en el terreno profesional o en el personal.

De la que últimamente no para de hablarse es de Khloé Kardashian. Recientemente, los medios de comunicación se hacían eco de una noticia 'bomba': Khloé Kardashian va a tener su segundo hijo con su ex, el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Pues bien, por si todo esto no fuera suficiente, hace tan solo unos días, según publicaba TMZ, Tristan Thompson era pillado por los paparazzis mientras paseaba de la mano con una chica (de la que aún no se sabe nada) en Grecia. Y, en medio, de todo este revuelo mediático, los fans de Khloé Kardashian no han tardado en reaccionar en las redes sociales.

En una cuenta de Instagram dedicada a contar la actualidad del clan Kardashian, alguien colgaba el vídeo de Tristan Thompson y la chica misteriosa con el objetivo de compartir una reflexión con el resto de seguidores.

"Para todo el mundo que está volviéndose loco con este vídeo de Tristan en Grecia con otra chica", comenzaba diciendo en el pie de foto el usuario en cuestión.

"Khloe y Tristan están solteros y, de acuerdo con la declaración del representante de Khloé, no han hablado desde diciembre, solo lo han hecho para temas de la paternidad. Así que no sé por qué sería tan loco que Tristan estuviera con otra chica, siempre y cuando el sea buen padre con su bebé".

Un comentario que, según informó E!News, Kardashian dio a 'me gusta'. Pese a que ya no hay ni rastro de dicha reacción de la celebrity en la publicación, muchos usuarios en los comentarios aseguran que ella sí que llegó a darle.

¿Vidas por separado?

Tristan Thompson y Khloé Kardashian han estado saliendo durante seis años. Una relación que se ha visto salpicada por supuestas infidelidades y que ha tenido sus idas y venidas.

Según el propio representante de la empresaria, el deportista y Khloé Kardashian no hablan desde diciembre y, cuando lo han hecho, ha sido para tratar temas de la pequeña que tienen en común: True.

Fue ese mismo mes, cuando salió a la luz pública la noticia de que el jugador de los Chicago Bulls había tenido un hijo con una entrenadora personal con la que mantuvo un romance mientras salía con Khloé Kardashian.

¿Cómo se habrá tomado Khloé Kardashian esas nuevas imágenes de Tristan Thompson paseando en Grecia con otra mujer? Aunque para esta pregunta no hay respuesta, lo cierto es que si realmente le dio 'me gusta' a la publicación de Instagram mencionada, nos deja entrever su opinión.

Seguro que te interesa...

Khloe Kardashian muestra sus estrías y Kim responde confesando dónde están las suyas