Kiko Rivera defiende la relación que tiene con Irene Rosales tras la ruptura: "Es normal, ¿no?"
A pesar de que su matrimonio se haya roto, Kiko Rivera e Irene Rosales se han dejado ver juntos durante estos días. Sobre esta cordialidad, ambos se han pronunciado de forma contundente.
Hace unos días, Kiko Rivera e Irene Rosales sorprendían al reaparecer juntos tras su separación llevando a su hija Carlota al colegio en su primer día de clase.
A pesar de que hayan decidido tomar caminos separados, para ellos lo más importante es el bienestar de sus hijas y mantener la cordialidad, tal y como han comentado de manera tajante los dos.
Primero fue Irene Rosales la que dejó claro a las cámaras de Europa Press que esta relación "no es de extrañar" porque "somos padres y eso lo vamos a ser toda la vida".
"Tenemos dos niñas preciosas y le vamos a dar lo mejor a ellas. Además, hay mucho amor y mucho cariño. Eso nunca se va a perder", confesó.
Ahora, ha sido Kiko el que ha respondido a las imágenes junto a su exmujer, señalando que no tienen nada de especial: "Es normal, ¿no?".
Y es que, para él, Irene sigue formando parte de su familia: "Por supuesto que sí". También ha confirmado que va a seguir habiendo una cordialidad entre ellos, aunque evitaba desvelar cómo se encuentra en medio de esta delicada situación.
