La foto que ha compartido Cari Lapique recordando a su hija Caritina, un mes después del aniversario de su muerte

El pasado 26 de agosto se cumplió un año del fallecimiento de Caritina Goyanes, que perdió la vida de manera inesperada a los 46 años, a causa de un infarto, en Marbella. La noticia provocó una gran conmoción, no solo en su entorno más cercano, sino también en la sociedad española, pues la familia apenas tres semanas antes había sufrido la muerte del patriarca, Carlos Goyanes.

Una de las más afectadas fue su madre, Cari Lapique, que voló inmediatamente a Málaga para acompañar a su hija en sus últimos momentos. Testigos recuerdan cómo llegó visiblemente en shock, apoyada en los brazos de su hermana Myriam y de su hija Carla Goyanes.

Carla Goyanes y Cari Lapique en el tanatorio | Gtres

Refugio en su familia

Con el paso de los meses, Cari ha encontrado apoyo en Carla, y en sus nietos, con quienes ha compartido las vacaciones de verano. Ellos han sido su refugio en este difícil primer aniversario de unas pérdidas tan dolorosas.

La semana pasada, en la XIX edición de los Premios Escaparate, Caritina recibió un homenaje a título póstumo. Cari y su hija menor viajaron hasta Sevilla para recoger el reconocimiento, visiblemente emocionadas por el recuerdo hacia su hija y hermana. "La memoria de mi hija Cari, premiada. Agradecidísima. Fuimos todos a recoger el premio. Emoción y amigos premiados. Gracias", compartió Cari en su cuenta de Instagram.

El recuerdo en una fotografía

Pero no solo los homenajes oficiales mantienen viva la memoria de Caritina. Cari Lapique ha mostrado cómo, incluso en lo cotidiano, su hija está presente. En sus redes sociales compartió una imagen rescatada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde aparece junto a Caritina y el diseñador Pablo Galán, gran amigo de la familia. "Recuerdos que me llegan hoy", escribió junto a tres emojis del corazón rojo.

Story de Cari Lapique | Instagram

Una lección de resiliencia

El dolor de Cari Lapique no se limita a la pérdida de su hija y de su marido. En los últimos años, también se ha enfrentado a las muertes de su cuñado Tito Goyanes y de su hermano Manuel. Aun así, ha demostrado una fortaleza admirable.

En declaraciones a Europa Press, confesaba que la fuerza la encuentra en sus nietos y que intenta pasar el máximo de tiempo posible junto a ellos. Con los pequeños comparte momentos mágicos, procurando transmitir alegría pese a las ausencias.

Así, entre homenajes, recuerdos y el calor de su familia, Cari Lapique sigue construyendo un camino de resiliencia, manteniendo viva la memoria de Caritina mientras aprende a convivir con la ausencia.