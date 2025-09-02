Anabel Pantoja tiene una postura clara respecto a la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales pillaba a todo el mundo por sorpresa. Tras 11 de años de relación, la expareja tomaba caminos separados sin dejar ningún tipo de pista acerca de los motivos que los habrían llevado a esta decisión.

Fue el propio Dj el que lanzaba un comunicado en sus redes sociales donde aclaraba que no iba "a sacar partido económico de esta situación" y por su parte, Irene Rosales tomaba la misma decisión de mantenerse en silencio cuando la prensa le preguntaba si pudiera tener una nueva pareja.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Getty

Otra de las voces de la familia que tampoco aún había dado ningún tipo de declaración era Anabel Pantoja que siempre ha estado muy unida a su primo Kiko. Sin embargo, cuando las cámaras de Europa Press la captaban por la calle con su hija, esta dejaba clara su postura en cuanto al divorcio de Kiko e Irene.

"Bien, muy bien. Estoy realmente feliz de poder estar aquí", empezaba diciendo respecto a su vuelta a Madrid por una serie de proyectos que ya adelantó en sus redes sociales y por los cuales está muy emocionada.

En ese momento, el reportero le preguntaba también por su opinión en cuanto a la reciente ruptura su primo e Irene y era ahí cuando Anabel se mostraba tajante dejando claro que no va a hacer ningún tipo de declaración al respecto.

Anabel Pantoja en la calle | Europa Press

"Yo ya he tomado la decisión de no involucrarme en este tipo de asuntos...", respondía muy segura y zanjaba el tema con un: "No, no voy a comentar nada, y es un asunto que debo respetar". Eso sí, tiene claro que jamás se va a posicionar y siempre va a apoyar a ambas partes.