PRIMERAS DECLARACIONES
Anabel Pantoja tiene una postura clara respecto a la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales
La prima de Kiko Rivera, Anabel Pantoja, no se había pronunciado al respecto de la ruptura de este e Irene Rosales, hasta ahora, que tomaba una decisión definitiva en cuando a hablar públicamente del tema.
La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales pillaba a todo el mundo por sorpresa. Tras 11 de años de relación, la expareja tomaba caminos separados sin dejar ningún tipo de pista acerca de los motivos que los habrían llevado a esta decisión.
Fue el propio Dj el que lanzaba un comunicado en sus redes sociales donde aclaraba que no iba "a sacar partido económico de esta situación" y por su parte, Irene Rosales tomaba la misma decisión de mantenerse en silencio cuando la prensa le preguntaba si pudiera tener una nueva pareja.
Otra de las voces de la familia que tampoco aún había dado ningún tipo de declaración era Anabel Pantoja que siempre ha estado muy unida a su primo Kiko. Sin embargo, cuando las cámaras de Europa Press la captaban por la calle con su hija, esta dejaba clara su postura en cuanto al divorcio de Kiko e Irene.
"Bien, muy bien. Estoy realmente feliz de poder estar aquí", empezaba diciendo respecto a su vuelta a Madrid por una serie de proyectos que ya adelantó en sus redes sociales y por los cuales está muy emocionada.
En ese momento, el reportero le preguntaba también por su opinión en cuanto a la reciente ruptura su primo e Irene y era ahí cuando Anabel se mostraba tajante dejando claro que no va a hacer ningún tipo de declaración al respecto.
"Yo ya he tomado la decisión de no involucrarme en este tipo de asuntos...", respondía muy segura y zanjaba el tema con un: "No, no voy a comentar nada, y es un asunto que debo respetar". Eso sí, tiene claro que jamás se va a posicionar y siempre va a apoyar a ambas partes.
