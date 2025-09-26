Fran Rivera, al ser preguntado por una posible reconciliación con su hermano Kiko: "Yo no soy rencoroso"

Después de bastante tiempo distanciados, sin mantener ningún tipo de contacto, Fran Rivera y su hermano, Kiko Rivera, se han reencontrado. Un reencuentro del que ninguno de los hermanos ha querido hablar abiertamente, como ha demostrado el diestro en un evento al que acudió en Dos Hermanas, Sevilla, este pasado jueves.

Kiko Rivera | Gtres

Fran Rivera ha dedicado unos minutos a los medios y, a pesar de querer mantener la discreción respecto a cómo fue es encuentro con su hermano, parece que hay una puerta abierta una posible reconciliación entre ambos en el futuro.

"Tampoco hay que contarlo todo ¿sabes? Hay cosas que tienen que quedar... Tampoco os interesa tanto. Es que estas cosas... No tengo nada que contar, de verdad", expresaba ante las cámaras. Lo que sí ha querido dejar claro es que su distanciamiento viene de largo: "Las cosas ni se rompen en un día, ni se arreglan en un día, ¿no? La vida da muchas vueltas".

Fran Rivera, en un evento en Sevilla | Europa Press

"Es verdad que yo no soy rencoroso. Y... pero en realidad, nunca se sabe, nunca se puede decir no, pero tampoco hay que correr, hay que ir despacito, cosita a paso" ha reconocido, dejando entrever que aunque no se cierra a una reconciliación con el Dj.

Y sobre lo que no ha querido pronunciarse, respetando así a su hermano, ha sido sobre la reciente separación del Dj e Irene Rosales.