Cayetano Martínez de Irujo pierde las formas al ser preguntado por sus planes de San Valentín y agarra el micro de una reportera

Tana Rivera ha vivido un día de lo más especial al debutar en el mundo del diseño con el lanzamiento de su primera colección inspirada en sus abuelas.

La joven ha contado con el apoyo de toda su familia y en la presentación de Herencia se dejaron ver Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Manuel Vega, Fernando Martínez de Irujo y también Cayetano Martínez de Irujo, que ha acudido junto a Bárbara Mirjan.

Barbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Tras la paz que firmó con su hermana Eugenia las pasadas Navidades, Cayetano no ha dudado en apoyar a su sobrina y a la salida del evento se mostraba muy feliz e impresionado por el talento de Tana.

Sin embargo, su actitud dio un giro radical cuando una periodista le preguntó por cómo va a celebrar San Valentín con su novia.

Cayetano Martínez de Irujo, molesto con la prensa | Europa Press

Muy molesto con la prensa, agarró el micrófono a una reportera para preguntarle a ella si tenía pareja y cómo iba a celebrar ella el día de los enamoras.

"Esto es un panfleto publicitario. No me hagáis preguntas tontas, ¿vale?", cuestionó enfadado. "Pues entonces me dejáis ya andar y ya está, ¿vale?", concluyó.

Cayetano Martínez de Irujo, molesto con la prensa | Europa Press

Un enfado que recuerda a otros protagonizados recientemente por los hermanos Martínez de Irujo, como el del Duque de Alba. Eso sí, su hermana Eugenia y su hermano Fernando se mostraron más amables con la prensa.