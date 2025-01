Fernando Martínez de Irujo, encantado por la reconciliación de sus hermanos Eugenia y Cayetano: "Yo no me enfado"

Las pasadas Navidades, Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano consiguieron enterrar el hacha de guerra después de meses enfrentados.

Una reconciliación de la que fuimos testigos gracias a unas imágenes que el hijo de la duquesa de Alba publicaba en sus redes sociales para compartir su felicidad. Sin embargo, sus hermanos no se han pronunciado al respecto hasta hace poco.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo en 2015 | Gtres

El duque de Alba era preguntado hace unas semanas sobre esta tregua y explotaba ante las cámaras asegurando que no quería hablar de estas "tonterías" y que no se había enterado de lo que había sucedido entre sus hermanos.

Ahora, ha sido Fernando Martínez de Irujo, quien ha reaccionado a esta reconciliación y lo cierto es que se ha mostrado muy feliz, mientras sonreía ante las cámaras.

Fernando Martínez de Irujo | Europa Press

Además, se le preguntaba sobre el enfado de su hermano Carlos cuando le preguntaron por este hecho y evitaba posicionarse: "No sé, yo no me he enfadado".

Fernando es el único de los hermanos que tiene una buena relación con todos ellos y, por eso, se muestra de lo más contento con la situación familiar que está viviendo ahora que todos vuelven a estar unidos.