Tana Rivera lanza su primera colección de ropa inspirada en sus abuelas: "Se lo hubiese puesto todo"

Tana Rivera, dedicada a la organización de eventos, ha hecho su debut como diseñadora de moda con una colección cápsula para la firma E.R.A.X. Lo que comenzó como una atrevida propuesta de Claudia Romero, fundadora de la firma, ha terminado convirtiéndose en 31 prendas que rinden homenaje a las dos abuelas de Tana: Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba, y Carmina Ordóñez.

Este viernes, ambas han presentado la colección en un evento donde la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha mostrado emocionada y nerviosa a partes iguales: "Confío mucho en la ropa que hemos hecho y creo que va a salir muy bien", aseguraba durante la presentación de HERENCIA.

Tana Rivera y la diseñadora Claudia Romero | Gtres

Un tributo a sus dos abuelas

"Me he querido inspirar mucho en todo lo que son mis abuelas, Andalucía, Sevilla… El vínculo que tenemos toda mi familia con Andalucía. Y creo que lo hemos conseguido", ha explicado Tana durante la presentación.

Cada prenda es de lo más especial, pues cuentan con detalles que reviven la esencia de sus abuelas. Por un lado, la influencia de Carmina Ordóñez se deja ver en los detalles goyescos, inspirados en la icónica imagen de la socialité vestida de goyesca. Por otro, el recuerdo de Cayetana de Alba está presente en un diseño basado en un vestido que le hizo Elio Berhanyer cuando era joven. "Nos hemos inspirado mucho en eso", ha añadido Tana.

Duquesa de Alba | Gtres

Además, la colección incorpora elementos muy característicos de la cultura andaluza, como mangas con volúmenes que recuerdan al flamenco, chaquetillas toreras y pantalones de talle alto con un aire muy taurino.

Un proyecto inesperado

A pesar de su pasión por la moda, Tana Rivera reconoce que nunca se había planteado diseñar una colección hasta que Claudia Romero le hizo la propuesta. "Si no me lo hubiesen propuesto, no sé si alguna vez hubiese hecho algo así", ha confesado.

Sin embargo, se ha volcado de lleno en el proyecto y ha disfrutado cada momento del proceso. "Es una experiencia muy bonita. Me lo he pasado muy bien. Claudia me lo ha puesto muy fácil, nos hemos complementado muy bien juntas", ha explicado, deshaciéndose en elogios hacia la diseñadora.

El recuerdo de sus abuelas, siempre presente

Repreguntada por la importancia que tienen la Duquesa de Alba y Carmina Ordóñez para ella, Tana ha aclarado que no necesita diseñar ropa para recordarlas: "Las tengo presentes todos los días de mi vida".

Si bien tiene menos recuerdos de Carmina, ya que aún no había cumplido los 5 años cuando falleció, con Cayetana de Alba vivió momentos inolvidables, además "todos divertidos, todos con alegría". "Creo que teníamos mucha unión porque nos juntaban muchas aficiones, nos parecíamos mucho", recuerda con cariño.

Si su abuela materna hubiese podido estar en la presentación, Tana Rivera tiene claro que "se lo hubiese puesto todo" y estaría muy orgullosa de ella. "Estaría aquí la primera. Hubiese sido mi máximo apoyo y mi máxima fan también", ha asegurado.

Duquesa de Alba y Tana Rivera de pequeña | Gtres

Tana Rivera está en su mejor momento

Actualmente, Tana está centrada en su trabajo en el mundo de los eventos, pero no descarta seguir explorando nuevas oportunidades. "Me encuentro en un momento muy bueno de mi vida. Quiero seguir así, haciendo cosas nuevas. Estoy feliz con mi trabajo, pero siempre surgen muchas oportunidades que muchas veces no puedes rechazar", ha concluido con una sonrisa.