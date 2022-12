Cayetana Guillén Cuervo habla sobre cómo se encuentra Amaia Montero tras la foto que publicó

Cayetana Guillén Cuervo ha vuelvo a pronunciarse sobre el estado de salud de su amiga, y madrina de su hijo, Amaia Montero. La actriz y presentadora ha dedicado unos minutos a la prensa a su llegada al aeropuerto: "Amaia está bien y todos la queremos".

"Si ya sabíais que iba a estar bien, ella se iba a poner bien", exclama ante las cámaras demostrando una vez más su cercanía con la prensa.

El pasado viernes, Amaia Montero reaparecía en redes sociales publicando su primera imagen desde aquel 14 de octubre donde lanzó un preocupante post junto a una instantánea donde aparecía completamente irreconocible y que acompañó de un alarmante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Semanas después, la artista era fotografiada saliendo de una clínica en Navarra donde había estado ingresada. Unas imágenes que publicaban en exclusiva la revista Semana y Lecturas.

Durante este tiempo, han sido muchos los famosos que han mostrado su apoyo a la cantante. Una de ellas ha sido Cayetana Guillén Cuervo, quien conserva una estrecha relación con Amaia.

Hace semanas Cayetana se mostró emocionada como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, en una noche de entrega de premios a varias personalidades por una vida volcada a las artes y la cultura. Allí dedicó unos minutos a hablar con la prensa. Unas declaraciones donde aseguró estar convencida que Amaia Montero se iba a recuperar...

Y ahora, gracias a la imagen que la cantante publicó en Stories, podemos apreciar que Amaia parece estar mucho mejor y así lo ha confirmado Cayetana.