La esperada reaparición de Amaia Montero: publica su primera foto tras salir de la clínica

Amaia Montero ha publicado su primera imagen en Instagram. Una publicación muy esperada por todos donde vemos a la artista con mucho mejor aspecto y luciendo una pequeña sonrisa mientras navega. Una instantánea, publicada a través de Stories, que parece indicar que la cantante se encuentra mejor.

Amaia Montero en Instagram | Instagram

Las alarmas se dispararon cuando el pasado 14 de octubre, Amaia lanzaba una publicación en Instagram donde aparecía prácticamente irreconocible, un post que acompañó de un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Desde ese momento poco más supimos de ella, hasta que el pasado 23 de noviembre las revistas Lecturas y Semana publicaban las imágenes de la cantante saliendo de una clínica en Navarra donde, según informaron, había permanecido unos días ingresada.

Unas semanas donde sus familiares y amigos han estado apoyándola en todo momento. Recientemente, su gran amiga, Cayetana Guillén Cuervo, revelaba ante los micrófonos que Amaia Montero, madrina de su hijo, se encontraba "mejor" y esta foto de la artista parece que lo confirma.