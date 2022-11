Cayetana Guillén Cuervo habla sobre cómo se encuentra Amaia Montero, madrina de su hijo: "Va a salir adelante"

El pasado mes de octubre, Amaia Montero generaba una gran preocupación tras publicar una impactante imagen en su cuenta personal de Instagram que acompañó de un mensaje con el que se dispararon todas las alarmas: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Desde ese momento no hemos vuelto a tener noticias de Amaia Montero, pero gracias a sus familiares y amigos sabemos que la cantante está mejor y centrada en su música con su nuevo trabajo.

Uno de los últimos en pronunciarse sobre su estado de salud ha sido la actriz Cayetana Guillén Cuervo, gran amiga de Amaia y madrina de su hijo. "Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí", confesaba ante las cámaras este lunes. Una información que nos deja más tranquilos, y es que aunque Cayetana no ha querido dar más detalles sobre el estado de salud de la cantante, sus palabras reflejan que Amaia va por buen camino.

Un acto donde Cayetana se mostró emocionada como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, en una noche de entrega de premios a varias personalidades por una vida volcada a las artes y la cultura: "Es una cosa muy bonita, hemos conseguido que las instituciones estén de la mano por y para la cultura, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y la Comunidad, con distintas ideologías, estén de la mano para apoyar a la Academia de las Artes Escénicas de España. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa de los premiados y muy orgullosa de la confianza que depositan los profesionales en que yo les represente hoy".

