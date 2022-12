Sale a la luz el motivo del ingreso de Amaia Montero en una clínica

La preocupación en torno a la salud de Amaia Montero se desató hace poco más de un mes tras la publicación de unas alarmantes imágenes en blanco y negro junto a las que la cantante adjuntó un pie de foto tan sorprendente como enigmático.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribía junto al post que recientemente decidió eliminar poco después de que fuera fotografiada a la salida de una clínica de Navarra donde, según informaron Semana y Lecturas que fueron quienes sacaron las imágenes a la luz, permaneció varios días ingresada.

Desde que compartiera el preocupante post en redes no se había vuelto a ver a la artista. Sin embargo, era el medio 'El Español' el que, un mes más tarde, se ponía en contacto con el entorno de la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' y apuntaba que Amaia se encontraba "mejor" y que había encontrado refugio en su madre, su hermana y sus amigas.

Ahora, tras lo último que supimos de la vasca con sus imágenes abandonando el centro en el que al parecer permaneció ingresada, la revista ¡HOLA! ha averiguado en exclusiva la verdad sobre su estado de salud y el motivo de su ingreso.

A las escasas informaciones que teníamos ahora se le suma las que el citado medio ha publicado asegurando que la razón por la que permaneció ingresada se debió a "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que tenía previsto publicar a comienzos de 2023". Razón por la que los médicos le recomendaron "tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión".

Seguro que te interesa...

Cayetana Guillén Cuervo habla sobre cómo se encuentra Amaia Montero, madrina de su hijo: "Va a salir adelante"