Así responde Isabel Jiménez al preguntarle por la supuesta ruptura de Sara Carbonero y Kiki Morente

Hace unos meses saltaban las alarmas sobre una posible relación sentimental entre Sara Carbonero y Kiki Morente tras haber sido pillados juntos públicamente y disfrutando de románticas veladas.

La pareja en ningún momento ha confirmado ni desmentido la relación, a pesar de que salieran a la luz, gracias a una conocida revista, las primeras imágenes de la pareja besándose en un restaurante del centro de Madrid tras haber disfrutado de una cena con sus amigos, donde Kiki abrazó a Sara y la besó.

Sin embargo, hace poco se rumoreaba sobre una posible ruptura entre la pareja. Al parecer tal y como informaba el periódico 'El Español', la relación entre esta pareja se habría enfriado y a pesar de haberse seguido viendo, el amor se habría terminado.

La inesperada respuesta de Isabel Jiménez a los rumores de ruptura entre Sara Carbonero y Kiki Morente

Ahora, la mejor amiga de Sara y compañera de profesión, Isabel Jiménez, respondía en exclusiva a los medios de 'Gtres' al ser preguntada acerca de cómo había pasado Sara el día de San Valentín: "No tengo ni idea, yo estaba de celebración de cumpleaños. Yo ese día lo pasé con mi marido en plan romántico", comentaba la periodista.

Isabel respondía al mencionarle los rumores de ruptura entre Sara y Kiki: "¿Han estado juntos alguna vez? Como diría mi hijo no tengo ni idea, no sabemos", explicaba mostrándose muy cautelosa y midiendo mucho las palabras que decía.

La periodista hacía una petición a los medios: "No la dejáis respirar, así cómo va a encontrar a alguien si cada vez que se acerque a una persona... tenéis que dejarle un respiro", sin acabar de aclarar si está o no soltera.

Con respecto a si Sara está o no abierta al amor: "El amor uno nunca lo puedes decidir, tú puedes estar abierto o cerrado que el amor llega cuando tiene que llegar. A mí me gusta verla feliz, enamorada o no, porque hay veces que uno está solo porque necesita tener un momento de estar sola y de conocerse más a sí mismo y si estás feliz así, fenomenal. Que tiene que llegar alguien que está feliz y le hace feliz, pues yo encantada", terminaba declarando.

...

Seguro que te interesa

Sara Carbonero muestra el nuevo tatuaje que se ha hecho junto a Isabel Jiménez