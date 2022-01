La hermana de Kiki Morente vuelve a pronunciarse sobre Sara Carbonero: "Es una persona maravillosa"

Hace unos meses, salía a la luz que la periodista Sara Carbonero y el cantaor Kiki Morente, el hermano de Estrella Morente, habían comenzado una relación. Desde entonces, el foco mediático no les ha quitado ojo, y se les ha podido ver disfrutado de muchas veladas románticas y tiempo juntos.

A pesar de que la pareja no ha confirmado ni desmentido la relación, hace apenas unas semanas salían a la luz las primeras fotografías besándose en público, tras haber disfrutado de una romántica cena juntos en pleno centro de la capital española.

Muchas han sido las ocasiones en las que la familia de Kiki ha dado su opinión sobre su relación con la periodista. Aurora Carbonell, su madre, declaraba en un evento, a los periodistas de Europa Press: "Muy bien, lo llevo fantásticamente bien, mientras que ellos estén felices, yo estoy feliz".

Estrella Morente, hermana de Kiki, afirmaba: "Son muy jóvenes, son libres y tienen todo el derecho de vivir su vida. Cada uno tiene su vida y son dos personas que cada uno tiene su carrera, su trayectoria. Ellos tienen voz propia para hablar claro cuando ellos lo consideran y cuando no lo consideran es su vida de ellos. Como no me gusta que opinen de mi vida, no opino de la vida de los demás".

El último miembro de la familia Morente en pronunciarse al respecto ha sido Soleá Morente, hermana de Kiki. Ha afirmado a Europa Press al ser preguntada por su relación con la periodista: "Sara es una persona maravillosa".

Además, tanto la madre como las hermanas del cantaor, reaccionan a la publicaciones que la periodista hace en su cuenta de Instagram. El pasado 3 de enero, cumpleaños de Martín, hijo de Sara que comparte con su ex pareja Iker Casillas, la comunicadora publicaba una serie de instantáneas junto a su pequeño, y la familia Morente no dudaba en dejar un bonito comentario en su Instagram.

