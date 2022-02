Sara Carbonero y Kiki Morente podrían haber roto su relación

El verano hace que surja el amor y son muchas las parejas que aprovechan para sacar a la luz sus relaciones y dar a conocer nuevos noviazgos. Esta temporada estival hemos tenido grandes protagonistas y entre ellos tenemos a Sara Carbonero y a Kiki Morente. La pareja ha sido el centro de las miradas, aunque ya han sido varias las ocasiones en las que se ha mencionado la posibilidad de una separación.

La periodista se encuentra inmersa en sus proyectos profesionales, empezando una nueva etapa en su carrera. Esto parece ser uno de los principales motivos que pudieran haber llevado a Sara y a Kiki a poner punto final a su noviazgo.

Por su parte, el cantante está comprometido con su música y hace que sus deberes artísticos ocupen la mayor parte de su tiempo. La pareja ha regalado algún que otro momento idílico en público tras haber sido pillados, algo que hizo que se rechazaran las posibilidades de una ruptura.

Sara Carbonero sorprendió a todos el pasado mes de marzo de 2021 cuando comunicaba por redes sociales que su matrimonio con el exfutbolista, Iker Casillas, había llegado a un punto muerto y que por mutuo acuerdo habían decidido seguir caminos diferentes, una dirección que podría haber tomado ahora también su amorío con el cantante.

Aquel comunicado dejó sin palabras a todos los seguidores de la pareja televisiva que representó una de las escenas más románticas con su beso ante las cámaras tras la victoria de España durante el Mundial de Fútbol en 2010. Más de una década de amor que desembocó en una amistad y una buena relación que hace más llevadera la separación a sus dos hijos.

Recientemente se ha planteado la posibilidad de que la soltería de Iker Casillas haya finalizado y que haya comenzado una relación con la influencer Rocío Osorno, tal y como ha manifestado la revista 'Lecturas'. Una información que llega a la vez que la supuesta ruptura de la periodista Sara Carbonero y el cantante Kiki Morente, así lo ha relatado Miguel Frigenti.

El colaborador ha explicado que "Kiki y Sara ya no están juntos. De hecho, llevan sin estar juntos desde verano. Me lo confirman fuentes muy cercanas a Kiki", añadiendo que la decisión de separarse fue tomada por Sara, quien no se encontraba ya cómoda con el cantante y que "aunque se han visto alguna vez por Madrid, ya no tienen relación".

Otros medios como 'El Español' ya habían apuntado a un enfriamiento en la relación, aunque ninguno de los implicados ha reconocido, ni negado que sigan juntos o que cada uno vaya por su lado.

El mencionado periodista ha comentado que el distanciamiento se produjo después de este verano, siendo el mismo momento en el que salió a la luz que ambos estaban saliendo, lo que lleva a la incógnita de si su amor se acabó antes de que supiéramos que había surgido.

