Andy McDougall reacciona al anuncio de la boda de Pelayo Díaz y cuenta cómo se lleva con su ex y su pareja

Pelayo Díaz ha anunciado a través de sus redes sociales que se va a casar con su novio, Gal Marom, con una imagen en la que ambos se besaban y otra, en la que el influencer mostraba su anillo de compromiso a todos sus seguidores de Instagram.

"Por supuesto, he dicho que sí", ha escrito Díaz, con el que lleva haciendo su vida estos últimos meses a caballo entre París y Madrid. La petición se ha producido durante sus vacaciones en Grecia, siendo una noticia de lo más aplaudida entre sus seguidores.

La publicación se ha llenado de comentarios de enhorabuena y mensajes de cariño. Entre ellos, el de tener su expareja, Andy McDougall, que ha reaccionado a la noticia con un emotivo texto: "Quien nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso... Y con tanta alegría. Qué afortunados son de haberse encontrado y qué afortunado me siento de poder celebrarlo con ustedes, los quiero".

No contento con este primer comentario, ha escrito por segunda vez, reflejando su gran relación: "Vos por casarte de nuevo y yo pensando en outfit qué voy a hacerle a nuestro perro para la boda, porque todos sabemos que Vidu será mi acompañante".

Andy McDougall | Gtres

De hecho, hace unas semanas, McDougall dio pistas sobre este compromiso, adelantando que en breve se darían el anillo, insistiendo lo bien que se llevaba tanto con Pelayo como con su pareja.

"Me llevo muy bien. Es lo más divino. Me cae súper, así que sí, me parece que está bueno tener un buen vínculo", dijo a Europa Press, explicando en aquel momento que su ex estaba "en París, cuidando a mi perro y con los sobrinos del novio, así que muy bien, nos llevamos bárbaro".