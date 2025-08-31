Candela Márquez zanja los rumores de ruptura con Alejandro Sanz y si han pasado juntos el verano

Alejandro Sanz y Candela Márquez llevan lidiando con rumores de crisis sentimental desde antes de verano, pero lo cierto es que cada vez que la actriz ha aparecido ante los medios de comunicación ha negado la mayor.

Alejandro Sanz y Candela Márquez | Gtres

Esta semana lo ha vuelto a hacer. Se ha dejado ver caminando por las calles de Madrid y al ser preguntada por su supuesta ruptura con el artista, Candela ha desmentido que hayan puesto punto y final a su relación: "No, es que no sé porque dicen eso, pero bueno".

Sobre los rumores que apuntan a que no han pasado el verano juntos, la intérprete ha asegurado que no se les ha visto juntos "porque no estáis donde tenéis que estar", dejando claro que sí ha estado con él.

Candela Márquez | Europa Press

En cuanto a cómo se encuentra profesionalmente Candela ha confesado que "bien, muy bien" porque "estamos muy bien de audiencia y la verdad que muy feliz con La Encrucijada, con los compañeros, los productores, todos estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho".