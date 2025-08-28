DESPUÉS DE ONCE AÑOS JUNTOS
Kiko Rivera confirma que ya se está mudando a otra casa, un día después de anunciar su separación de Irene Rosales
Casi 24 horas después de confirmar su separación de Irene Rosales a través de un post, Kiko Rivera ha vuelto a publicar otro donde, además de pedir que no se preocupen por él por si vuelve a ser el mismo Kiko que hace 10 años, confirma que ya tiene nueva casa.
Este miércoles se anunciaba una separación, que ha dejado a muchos sorprendidos: Irene Rosales y Kiko Rivera habían decidido tomar caminos por separado después de 11 años juntos, 9 de casados y dos hijas en común: Ana, de 9, y Carlota, de 7.
Una noticia que publicaba en exclusiva, en su portada, la revista Semana. Y que poco después, el propio Kiko confirmaba a través de sus redes sociales con un extenso mensaje, donde contaba lo difícil que había sido tomar la decisión.
Un post al que Irene reaccionaba rápidamente dejando un emoji en comentarios en forma de corazón. Y 24 horas después de conocerse la noticia de su separación, la influencer ha decidido hablar por primera vez y lo ha hecho, al igual que su ya ex, a través de Instagram publicando un post: "Buenos días familia. Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separados" ha comenzado, confesando que "ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados".
"Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado" ha asegurado, y asegura que "eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará", confirmando así que su separación en términos amistosos.
Poco después, Irene era graba por primera vez por los medios. Y aunque no ha querido expresarse, como lo ha hecho a través de redes, sí ha asegurado que estaba bien.
Desde que se supo la noticia, han sido muchos los rumores que han surgido. Y aunque Irene ha preferido no confirmar si Kiko seguía o no viviendo en la casa familiar, el Dj sí ha querido dejarlo claro pronunciándose de nuevo a través de sus redes. Donde también ha querido dejar claro que no piensen que porque ahora esté soltero volverá a protagonizar conductas polémicas: !Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años... pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie".
"Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida. Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas. Solo os pido un poco de paciencia para terminar de acomodarme y, sobre todo, para poder instalarme en mi nueva casa. A partir de ahí, empieza todo de nuevo". Y termina agradeciendo el cariño recibido: "Gracias por vuestro apoyo".
