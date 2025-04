Andy McDougall, impactado con la ropa que tiene la hija de 2 meses de Paula Ordovás: "¡No puedo creer la cantidad!"

El pasado 23 de febrero, Paula Ordovás daba a su luz a su primera hija, Manuela. "Estamos en una auténtica nube", afirmaba entonces en la publicación de las fotos del nacimiento.

Unas semanas antes de que Manuela llegara al mundo, la influencer hizo un house tour de su nuevo piso en Madrid y una de las habitaciones que enseñó fue la de su hija. Todavía no había nacido, pero ya lo tenía todo preparado. Es la más grande de la casa y tiene un moisés hecho a medida, un mueble antiguo hecho con materiales naturales, un armario para guardar la ropa y los complementos, y una zona de juegos.

Dos meses después, Paula y su marido, Eduardo Nieto, reciben en casa la visita de amigos para conocer a la pequeña. Uno de ellos ha sido Andy McDougall y otra amiga, Carla, con quienes Paula ha pasado un rato muy divertido.

Paula les enseña la habitación de Manuela

"Lo que me hiciste reír", dice Andy en su post de TikTok. Y la verdad es que los tres no paran de reírse en todo lo que dura el vídeo mientras la creadora de contenido les enseña cómo ha quedado la habitación y qué ropa le ha comprado. "¡No puedo creer la cantidad! ¡Abundancia!", exclama Andy ante las muchas prendas que tiene la bebé de tan solo dos meses.

Pero las risas van en aumento cuando el influencer se fija en el tipo de ropa que hay: "¿De qué año es?", pregunta entre carcajadas cuando ve el estilo de los patucos mientras Paula y Carla no pueden dejar de reír. Luego, hace un comentario sobre los colores pastel de las prendas: "¡Nada de color le compraste, nada!". Efectivamente, toda la ropa comparte una misma gama cromática en tonos beige, rosado, grisáceo y blanco.

La ropa y los complementos de Manuela

Mientras sus amigos continúan con las bromas, Paula les va enseñando qué guarda en cada cajón del mueble. En el primero, explica que ha colocado aquello que necesita tener más a mano (es decir, culottes, bodies, pijamas...) y en el segundo hay ranitas y jerséis, entre otras cosas. En este punto, Andy, que continúa riendo, afirma que "siento que era todo igual, pero repetido infinitas veces".

En los otros dos cajones, Manuela tiene sus capotas, baberos, cuellos, patucos, muselinas, chupetes... Tras ver la poca variedad de estilo, Carla le pregunta a su amiga Paula si no le ha comprado unos vaqueros a la bebé: "Carla preguntando si la bebé de 1 mes tiene jeans, no puedo parar de reírme, no tiene la más puñetera idea de bebés", se mofa Andy.

Aparte de "vestidos que posiblemente usó y ya no podrá usar", la influencer les muestra las zapatillas deportivas en versión mini que tiene guardadas en la parte inferior del armario.

La visita de Andy y Carla ha dejado claro que la llegada de Manuela no solo le ha cambiado la vida a Paula "para siempre", sino que también está llenando su día a día de momentos inolvidables y muchas risas.