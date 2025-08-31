El último amor de Lady Di: quién era Dodi Al-Fayed, el hombre que falleció a su lado

Hoy, 31 de agosto de 2025, se cumplen 28 años de la trágica muerte de la princesa Diana de Gales. Aquella fatídica madrugada de 1997, el mundo entero se paralizó al conocer la noticia de su fallecimiento en un accidente de coche en París.

Junto a Diana viajaba Dodi Al-Fayed, con quien compartía una historia de amor que había captado la atención de los medios internacionales. Dodi, productor de cine e hijo del empresario Mohamed Al-Fayed, también perdió la vida en el mismo accidente.

Lady Di y Dodi Al-Fayed | Gtres

Lo que parecía ser una escapada romántica terminó en tragedia, sellando para siempre una historia marcada por el amor, la fama y el destino. Pero, ¿quién era realmente Dodi Al-Fayed? Esto es todo lo que sabemos sobre el hombre que conquistó el corazón de Lady Di.

Quién era Dodi Al-Fayed

El hombre que robó el corazón a la princesa de Gales, Dodi Al-Fayed, nació en Alejandría, en Egipto, el año 1955. Fue el único hijo del empresario Mohamed Al-Fayed, patriarca de una familia muy adinerada, y de la escritora Samira Jashogyi.

El clan familiar poseía los almacenes Harrods de Londres y el Hotel Ritz de París, entre otras propiedades. A pesar de ello, Dodi decidió seguir sus sueños: estudió producción cinematográfica. Fue un gran productor y a su nombre están asociadas películas como El capitán Garfio, la adaptación de Peter Pan o Carros de Fuego.

Dodi Al-Fayed junto a Diana el día del accidente | Gtres

Aunque fuera una gran figura en el mundo del cine, su fama con las mujeres no era tan buena. Llegó a tener relaciones con actrices como Barbara Streisand o Julia Roberts. Pero con quien se casó fue con Susanne Gregard, modelo y actriz norteamericana, aunque su enlace matrimonial, que inició en 1986, tan solo duró 8 meses.

Su historia de amor con Diana

Lady Di y el ahora rey Carlos III de Inglaterra pusieron punto y final a su relación en 1992, pero no fue hasta 5 años después que empezó su romance con Dodi Al-Fayed.

Su romance empezó lejos de la lluviosa Inglaterra, a inicios de verano, cuando el productor invitó a Diana de Gales y a sus hijos William y Harry a pasar unos días de vacaciones en el yate familiar de Al-Fayed, en las preciosas aguas de Saint-Tropez.

Lady Di y Dodi Al-Fayed en Saint-Tropez | Gtres

Posteriormente, la pareja disfrutó de unos maravillosos días en solitario por las costas de Cerdeña, en Italia. Un plan que fue fotografiado por paparazzi, quienes vendieron las imágenes por casi medio millón de euros.

La noticia de esta historia de amor viajó muy deprisa por todo el mundo, después de ser portada en el periódico británico The Sun el 1 de agosto de 1997. En la fotografía aparecían Diana y Dodi dándose un beso en el barco familiar, con el titular The kiss.

Lady Di y Dodi Al-Fayed en Cerdeña | Gtres

A partir de esa foto, la relación se vio envuelta de más prensa, paparazzi y una gran polémica por una supuesta infidelidad por parte de Al-Fayed con su anterior pareja, Kelly Fisher.

El papel de Kelly Fisher

Aparentemente, Al-Fayed compartía su vida con Kelly Fisher, una modelo norteamericana con la que estaba comprometido y a la que engañó con Lady Di. Fisher reconoció que se enteró del romance a través de los medios, que ella no sabía nada de la relación entre Diana y Dodi.

Por ello, Fisher denunció públicamente la situación, afirmando que Al-Fayed le ofreció medio millón de dólares si dejaba su carrera como modelo para poder quedarse siempre a su lado.

A pesar de que Kelly mostró el anillo de compromiso de diamantes y zafiros a la prensa, la familia de Dodi siempre negó rotundamente la teoría de que la estaba engañando. Tras el fallecimiento de ambos, Fisher decidió retirar la demanda contra su prometido, junto a un comunicado con su más sincero pésame.

Noticia del fallecimiento de Lady Di y Dodi Al-Fayed en la prensa | Gtres

Diez años después del accidente, tuvo lugar el juicio por la muerte de Diana y Dodi, en el cual Kelly testificó. Entonces salieron a la luz unas llamadas que el productor cinematográfico hizo a su supuesta prometida tras la publicación de las fotografías junto a Lady Di.

El accidente

El trágico accidente que acabó con las vidas de Diana de Gales y Dodi Al-Fayed tuvo lugar en las primeras horas del 31 de agosto de 1997, hoy hace 28 años.

La pareja fue de cita a cenar al Hotel Ritz de París, propiedad de la familia de Dodi. Cuando acabaron, pasada medianoche, se subieron al coche, conducido por Henri Paul, en dirección a la mansión del productor. Cuando, de repente, se vieron perseguidos por la prensa.

Lady Di y Dodi Al-Fayed en el ascensor del Hotel Ritz de París el día del accidente | Gtres

Intentaron despistarlos, pero no lo consiguieron. El coche chocó contra una de las columnas del paso subterráneo hacia la Plaza del Alma, en la capital francesa. Henri y Dodi perdieron la vida en el acto, mientras que Diana fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde no pudieron hacer nada por salvarla. El único superviviente al accidente fue Trevor Rees-Jones, el guardaespaldas de la princesa de Gales.