Sheila Casas revela si ya ha conocido a Ana Mena y Melyssa Pinto: "Las dos son preciosas"

Sheila Casas ha vuelto a la rutina después de disfrutar de unos días de vacaciones con su familia en El Salvador.

En su llegada, la actriz ha hablado sobre Ana Mena y Melyssa Pinto, las novias de sus hermanos, y ha comentado si las conoce, ya que ambas también han estado durante unos días de relax en el destino de Centroamérica.

Óscar Casas y Ana Mena en El Salvador | Instagram @anamenaoficial

Sobre la cantante y la influencer, la hermana de Óscar y Mario Casas ha confesado a Europa Press que "todavía" no las conoce, pero que tiene muchas ganas de hacerlo.

Los dos actores viajaron a El Salvador primero con sus novias y más tarde se desplazó el resto de la familia, aunque no coincidieron con ellas, según admitió la propia Sheila recientemente.

Además, se ha deshecho en elogios al comentar que "las dos son preciosas", demostrando así que apoya las relaciones de los actores.

Melyssa Pinto y Mario Casas | Europa Press

Por su parte, los hermanos Casas siempre se mostraron abiertos públicamente con el ex de Sheila, Álvaro Muñoz Escassi, asegurando que siempre querían lo mejor para su hermana.

Alejada del foco mediático, la abogada ha pasado página de del jinete tras su ruptura, aunque todavía no tenga intención de rehacer su vida amorosa, tal y como ha dicho a Europa Press al ser preguntada por su estado sentimental: "Me queréis enamorar todo el rato".