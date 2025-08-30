Carmen Lomana defiende a Bertín Osborne tras las críticas por el posado con su hijo y Gabriela Guillén

Una de las máximas preocupaciones de Gabriela Guillén con su hijo David era mantener su privacidad, pero hace apenas unos días, Bertín Osborne y ella sorprendían al protagonizar la portada de ¡HOLA!, posando por primera vez con el pequeño públicamente.

Entre las razones de este acercamiento y decisión de mostrarlo se encontraban que los padres no quiere que sea un niño "escondido".

Tras ser acusado por sacar beneficio de la portada de su hijo, tal y como aseguran diversos medios, Bertín Osborne ha negado que cobrara por ello. De hecho, en medio de esta controversia, Gabriela se ha mostrado comprensiva ante el enfado de Bertín.

Bertín Osborne | Gtres

Así, entre el revuelo, Carmen Lomana ha surgido como defensora del cantante, con el que ha protagonizado en el pasado algún que otro cruce de declaraciones.

De regreso a Madrid para retomar su rutina, la colaboradora de televisión ha sido preguntada por la actualidad y, como de costumbre, no ha tenido reparo en comentar la sonada portada. "No, no me da igual. Me parece muy bien. Que este muy contento, muy feliz", ha aplaudido.

Carmen Lomana | Europa Press

Además, ha defendido que es normal que hayan recibido una compensación económica tras el reportaje porque "eso es lo que hace todo el mundo" y aclaraba que "todo el mundo menos yo". Carmen piensa que "a la prensa hay que darle todo porque si somos algo también, aparte de nuestro trabajo, es por toda la promoción que nos hace".

En ese aspecto, Carmen ha asegurado que "si me casara o alguna cosa de estas regalaba todo el reportaje a la prensa", demostrando así su generosidad con los medios de comunicación durante toda su trayectoria pública.