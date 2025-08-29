Carmen Thyssen, la hija y gran sucesora de la Baronesa: su discurso bajo la atenta mirada de su madre

Tita Cervera le ha cedido el protagonismo a su hija Carmen Thyssen en el último evento al que han acudido juntas, con motivo de la inauguración de una nueva exposición en el espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Carmen, que tiene 19 años y acaba de terminar el primer curso de Económicas y Business en la Universidad Privada de Barcelona, ha sorprendido dando un discurso en catalán a todos los allí presentes, destacado el impacto cultural que el Espacio Carmen Thyssen ha tenido en la localidad desde su inauguración en 2012.

Carmen Thyssen, dando un discurso en catalán | Europa Press

La exposición, organizada por Pilar Giró, propone descodificar el lenguaje plástico desde una perspectiva sonora para "no sólo contemplar las obras, sino escucharlas, porque cuando nos sumergimos en cada obra descubriremos que podemos intuir sonidos y músicas", tal y como explicaba Carmen. 43 obras de artistas como Urgell, Rusiñol o Ramón Casas que ya se pueden disfrutar junto a una selección de música especialmente diseñada para acompañar a la muestra.

La baronesa Thyssen, que ya está vinculada a varios museos, siendo el principal el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, va camino de abrir su propia galería de arte. Ha presentado un proyecto para abrir un nuevo museo en Barcelona, cuya apertura está prevista para 2027.

Una reaparición en la que madre e hija han posado emocionadas: "Es maravillosa, desde luego que sí, gracias a Dios. Igual que mi hijo también, gracias", expresaba Tita Cervera orgullosa.

Tita Cervera con su hija, Carmen Thyssen | Europa Press

Tita ha pasado el verano entre la Costa Azul y Sant Feliu, donde también está situada su finca Más Mañanas: "Gracias queridos amigos. Son muchísimos años que mi gran cariño hacia Sant Feliu de Guíxols, para mí es el lugar más bonito que existe en el mundo, es donde deseo estar el resto de mi vida".