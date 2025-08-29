Amador Mohedano, molesto al ser grabado por las cámaras tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud

Desde hace semanas se viene hablando del estado de salud de Amador Mohedano. El pasado 23 de julio salía a la luz que el hermano de Rocío Jurado llevaba cinco días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera.

A su salida de la clínica, Amador hacía saltar las alarmas porque presentaba una notable pérdida de peso. Una imagen preocupante que días después volvía a ser de lo más comentada, después de que su hija, Rosario Mohendano, publicase en su cuenta de Instagram varias imágenes, disfrutando de unos días de vacaciones en familia, donde el aspecto de Amador volvía a acaparar titulares.

Durante estas semanas ni su exmujer, Rosa Benito, ni su exyerno, Antonio Tejado, han querido pronunciarse sobre todo lo que se estaba diciendo respecto a la imagen de Amador Mohedano.

Rosa Benito y Amador Mohedano | Gtres

Y ahora, ha sido el propio Amador quien ha vuelto a ser grabado por las cámaras de Gtres. Un momento en el que se ha mostrado bastante molesto con la presencia de las cámaras, y así lo ha reconocido él mismo, como te mostramos en las imágenes del vídeo de arriba.