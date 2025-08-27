El ejercicio mágico para acabar con las "alas de murciélago": así puedes tonificar los brazos en casa

Si hay una zona del cuerpo que delata el paso del tiempo y la falta de tonificación, son los brazos. La flacidez, las arrugas y la pérdida de firmeza en esta parte del cuerpo no solo responden al envejecimiento natural, sino también a factores como la falta de ejercicio específico. Pero, ¿cómo ponerle remedio?

La flacidez en los brazos es una preocupación habitual, especialmente entre las mujeres. Este problema, caracterizado por la pérdida de firmeza y elasticidad en la piel, puede ser visible si no se realizan ejercicios específicos para la zona posterior del brazo. La buena noticia es que no necesitas ir al gimnasioni invertir en cremas caras para tonificar esta área. Con un ejercicio sencillo que puedes hacer en casa, puedes empezar a notar cambios: la bajada de tríceps con silla. A continuación, te contamos cómo se hace y por qué funciona.

Alas murciélago: flacidez en los brazos | iStock

Este ejercicio, también conocido como "fondos de tríceps", es muy efectivo para fortalecer la parte posterior de los brazos. Para realizarlo, siéntate en el borde de una silla y coloca las manos a los lados, con las palmas apoyadas hacia abajo. Desliza el cuerpo hacia adelante y, manteniendo la espalda recta y cerca de la silla, baja el glúteo flexionando los codos hasta acercarte al suelo.

Además, es importante realizar el movimiento de manera controlada: un descenso lento y una subida rápida activarán mejor los músculos. Además, mantener el core contraído ayudará a estabilizar el cuerpo y proteger la columna. Este ejercicio también trabaja los músculos del pecho, hombros y abdomen, ofreciendo un entrenamiento funcional y efectivo para la parte superior del cuerpo. Para complementar, puedes añadir a tu rutina la clásica patada de tríceps utilizando una botella como peso. En ambos ejercicios, bastarán 4 series de 15 repeticiones para empezar a notar resultados.

Flacidez en la espalda | iStock

Con práctica y consistencia, notarás una mejora en la firmeza y definición de tus brazos, ¡y lo mejor es que puedes lograrlo desde casa!