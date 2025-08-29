Antonela Roccuzzo, con una de las tendencias de moda que se hicieron virales: los pantalones de cintura cruzada

Se acaba el verano, pero eso no significa que dejemos de lado los looks y las tendencias. Al contrario: el cambio de estación es la excusa perfecta para renovar el armario y apostar por piezas que marquen la diferencia.

Y si hay una tendencia que ha ido latiendo con fuerza durante todo el año y promete consolidarse este otoño, esa es la de los vaqueros de cintura cruzada. Se los hemos visto, hace muy poco, a la modelo argentina Antonela Roccuzzo, la mujer del futbolista Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo con los pantalones de cintura cruzada | Gtres

Este tipo de jeans no solo aportan un toque original y rompedor al look, sino que, además, favorecen la silueta gracias a su efecto avispa que marca la cintura y estiliza como por arte de magia.

¿Qué tienen de especial?

Aunque aparecieron de una manera muy tímida hace 4 años, en 2021, su regreso este año es absoluto y será todo un éxito. Los hemos visto en el street style de las semanas de la moda, y ahora también en tiendas como Zara, Stradivarius o Bershka, donde ya se posicionan como uno de los imprescindibles de la temporada.

Pantalones con cintura cruzada | Zara

La clave de la prenda es su forma de abrocharse, y es que la parte superior del pantalón es cruzada. Es decir, que se desplaza el botón central hacia un lado, creando un efecto visual moderno, auténtico y favorecedor.

A menudo incorporan botones extra en zonas inesperadas, como el lateral o debajo del principal, aportando un aire más atrevido e inusual. Este patrón funciona bien, sobre todo, en pantalones anchos, con cintura media o baja. Aunque lo más común es verlo en vaqueros azul oscuro y con un acabado desgastado.

Cómo combinarlos

La buena noticia es que estos jeans son tan protagonistas que no necesitas complicarte demasiado con el resto del outfit. Las expertas en moda los combinan con tops blancos, camisetas básicas, o incluso camisas abiertas para un look despreocupado.

Para seguir con las tendencias, le puedes añadir unas zapatillas deportivas o bien unas bailarinas, y así lograrás un look perfecto que combina modernidad y comodidad.

Para un look más pulido, puedes llevarlos con blazers entalladas, botines o botas y un bolso que le aporte un toque sofisticado. La clave está en dejar que la cinturilla asimétrica tome el protagonismo: tienes que evitar cubrirla con prendas demasiado largas o voluminosas.

Así pues, si buscas una prenda original, favorecedora y totalmente en tendencia, los pantalones con cinturilla cruzada son tu mejor aliado este otoño. Una forma sencilla de renovar tus looks de siempre con un toque fresco, urbano y con mucho estilo.