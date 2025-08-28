Polémica en redes sociales por el estilo de North West, la hija de 12 años de Kim Kardashian

De la mediática relación entre Kim Kardashian y Kanye West nacieron sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. La mayor de ellos, North, que ya ha cumplido 12 años, se ha convertido en una de las pequeñas celebridades más seguidas por la prensa internacional.

Estos días está disfrutando de unas vacaciones junto a su madre en Italia, donde han sido fotografiadas paseando por Roma y saliendo de exclusivos restaurantes de la capital. Como suele suceder, las imágenes han dado la vuelta al mundo, pero lo que más ha llamado la atención esta vez no ha sido solo presencia de madre e hija, sino sus estilismos.

Concretamente, el de North, cuya edad contrasta con los sofisticados looks que luce en público, generando debate en redes sociales y medios. ¿Es el look adecuado para una niña de 12 años?

El polémico look de North West en Roma

El conjunto que más está dando que hablar en las últimas horas está formado por un corsé negro ajustado, una minifalda con dos volantes (uno azul claro y el otro, negro) y unas botas altas también negras, estilo steampunk con una plataforma de goma muy alta. También cabe mencionar el cuello negro por separado.

Como complementos lleva un bolso negro en forma de corazón y varias pulseras plateadas en las muñecas.

Entre tanto color oscuro, destaca mucho su larga melena de un llamativo color azul y tonos verdes, un peinado que lleva, por lo menos, desde el mes de mayo.

Respecto a los comentarios en redes sociales, hay quien está a favor, como esta usuaria de X que comenta: "Me encanta que esté experimentando y se lo pase bien con el cabello azul". O este otro tuitero dice: "El futuro ya está aquí. Con solo 13 años, Blue Ivy Carter (hija de Beyoncé y Jay-Z) y North West, de 12 años (hija de Kim Kardashian y Kanye West), ya muestran al mundo su poder. No tardará mucho que estas jóvenes reinas se apoderen de la industria y del mundo".

Sin embargo, la mayoría de los mensajes critican esta elección para una niña de 12 años: "Son niñas. Tendrían que serlo"; "No, no y no"; "¿Dónde está la hija de 12 años?", "12 años, ¿Estás seguro?"; "12 años vestida y con aspecto de 32 años y medio"; "No hay manera que esta chica tenga 12 años, literalmente es mucho más grande que mi hermana de 16 años".

Por su parte, Kim llevaba un vestido negro de tirantes muy finos, un escote muy pronunciado y algo de transparencias en la parte inferior. Para complementar el look, escogió un gran colgante plateado y un collar.

De compras en Milán

Kim y North han visitado también Milán, una de las grandes ciudades de la moda mundial, y han aprovechado para ir de compras. En este caso, han optado por looks distintos y algo menos llamativos que los anteriores.

La joven luce un conjunto vaquero oversize con una chaqueta ancha y una minifalda plisada a juego, y unas botas deportivas negras con suela blanca y medias negras hasta las rodillas.

Su madre, Kim, viste un vestido negro asimétrico, sin mangas y con escote de pico. En la parte inferior hay una apertura que deja ver las medias de encaje con estampado floral. Como calzado, lleva zapatos de tacones negros.

North West y Kim Kardashian en Milán | Gtres

North West y Kim Kardashian en Milán | Gtres

North West y Kim Kardashian en Milán | Gtres

Otra de las paradas en Italia ha sido Venecia, coincidiendo con el Festival de Cine. Allí se ha visto a North en el aeropuerto llegando acompañada. Para esta ocasión ha elegido un minivestido gris con finas rayas verticales decorado con grandes imperdibles metálicos a modo de cierres. Debajo de la falda, se puede ver un forro de encaje negro, que da volumen y contraste al conjunto. Completa el look con unas botas negras de plataforma XXL y un bolso negro decorado con correas.