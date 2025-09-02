Quién es quién de las hijas de Máxima de Holanda: así son Amalia, Alexia y Ariane

La familia real de los Países Bajos se convirtió en el centro de todas las miradas el pasado fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Zandvoort. El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima posaron junto a sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, que acapararon flashes con estilismos muy distintos entre sí, reflejo de sus personalidades. Pero, más allá de la moda, ¿qué sabemos de cada una de ellas?

Familia real de los Países Bajos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Zandvoort | Getty Images

Amalia, la heredera al trono

Amalia de los Países Bajos, nacida el 7 de diciembre de 2003 en La Haya, es la princesa de Orange y heredera al trono neerlandés. Este año ha completado un grado interdisciplinario en política, psicología, derecho y economía en la Universidad de Ámsterdam y para el nuevo curso se espera que comience unos nuevos estudios centrados en conocer las leyes neerlandesas, algo que combinará con la formación militar, a la que ya se han sumado otras herederas europeas de su generación.

Gran estudiante y políglota —habla neerlandés, inglés y español con fluidez, además de nociones de chino—, Amalia también cultiva aficiones como la equitación (en junio sufrió una caída a caballo que le provocó una fractura de brazo), el esquí y la música, en especial el canto. Además, como a muchos jóvenes de su edad, le apasiona viajar y descubrir el mundo. Este verano, por ejemplo, estuvo en Grecia con amigas.

Pese a sus lujos y viajes, su vida no ha estado exenta de dificultades. En 2022 se trasladó temporalmente a Madrid debido a las graves amenazas de secuestro que recibió por parte de organizaciones criminales.

En cuanto a estilo, Amalia ha evolucionado hacia un armario juvenil con un toque refinado, cercano al de su madre. En Zandvoort apostó por un look elegante con toques modernos: chaqueta de ante (tejido estrella de la temporada) y zapatillas Adidas verdes para un aire casual.

Amalia de los Países Bajos en el GP de F1 de Zandvoort | Getty Images

Alexia, la "princesa rebelde"

La segunda hija de Máxima y Guillermo Alejandro nació el 26 de junio de 2005. Tras completar su educación escolar, se trasladó a Londres en 2024 para comenzar la carrera de Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social, aunque poco después decidió cambiarse a Ingeniería Civil.

Habla varios idiomas y, como sus hermanas, comparte la afición por la equitación. También practica hockey, ballet y música, en su caso como instrumentista de piano y guitarra.

La prensa la ha bautizado como la "princesa rebelde". Y no es para menos: en su adolescencia intentó convertirse en influencer y abrió un perfil en Instagram que sus padres clausuraron tres meses después. Esa imagen de inconformista ha marcado su carácter público, aunque con el tiempo ha ido madurando.

Hoy, con 20 años, Alexia es considerada la más atrevida y estilosa de las hermanas. En Zandvoort lo demostró con un look que parecía sacado del street style de una Fashion Week: top marrón escotado, shorts de estampado animal, blazer oversize y botas altas de ante a juego. Una combinación arriesgada, otoñal y muy en tendencia. ¿Quizás debería volver a probar suerte en redes como creadora de contenido de moda?

Alexia de los Países Bajos en el GP de F1 de Zandvoort | Getty Images

Ariane, la benjamina

La más pequeña de las hijas de Máxima nació el 10 de abril de 2007 y por lo que este año ha cumplido los 18. Tras graduarse en bachillerato en mayo, ha decidido tomarse un año sabático para reflexionar sobre su futuro académico, siguiendo los pasos de sus hermanas.

Aunque es la más reservada, su madre la ha descrito como "increíblemente dulce, femenina y poderosa, con un gran talento". Sus pasiones son el arte y la música: pinta, dibuja, toca la guitarra, canta y baila. También practica hockey y tenis, y en la familia la llaman "la gran artista".

En el Gran Premio de Zandvoort optó por un look sencillo, pero estiloso: camisa de rayas azules de Max Mara, vaqueros, zapatillas Adidas en burdeos y gafas de sol de Céline. Un estilo fresco, effortless y con un toque elegante muy acertado para una chica de su edad.