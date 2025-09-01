¿Quién es Pablo Garna? El modelo e influencer que deja las redes para convertirse en sacerdote

Pablo Garna, modelo e influencer con más de 650.000 seguidores en Instagram, ha sorprendido a todos con un anuncio que marca un antes y un después en su vida. En pleno auge de su carrera, cuando muchos le veían como una de las promesas más firmes en el mundo de la moda y las redes sociales, ha decidido dar un giro radical: cerrar su etapa como creador de contenido y entrar en un seminario para convertirse en sacerdote.

La noticia no solo ha impactado a sus seguidores, sino también al mundo digital, acostumbrado a historias de éxito donde el número de likes y los viajes de ensueño parecen ser la meta. Sin embargo, Garna ha querido demostrar que la plenitud personal no siempre está donde los demás esperan.

"Cerrar una etapa de mi vida"

Con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Pablo compartió unas palabras que han conmovido a miles de usuarios: "Cerrar una etapa de mi vida. En unas semanas voy a entrar en el seminario. Y si Dios quiere, en unos años seré sacerdote. No ha sido una decisión sencilla, pero estoy muy tranquilo, feliz, contento y con mucha paz".

Un mensaje directo y emotivo en el que deja claro que esta elección no nace de un impulso momentáneo, sino de un proceso de reflexión y búsqueda personal.

El joven, que ha disfrutado de campañas de moda, colaboraciones con marcas y un estilo de vida envidiable para muchos, admite que no todo se mide en éxito material: "Sé también que es una decisión que el mundo no puede entender, me va bien en la vida, mis viajes, mis cosas, mi coche, gano dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas. Pero de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa".

Pablo no reniega de lo vivido hasta ahora. Reconoce que viajar, tener un coche, un piso o una carrera ascendente son cosas buenas. Pero insiste en que nada de eso llena lo más profundo de su ser. "Lo que tengo en el corazón es una vida de entrega al servicio de los demás, una entrega completa con un nombre: el sacerdocio".

Con estas palabras resume un deseo que va más allá de la búsqueda personal: quiere orientar su vida al servicio y la espiritualidad. Y es que Garna ha repetido en varias ocasiones que su certeza se basa en una convicción muy clara: "Mi decisión se basa en una certeza, quien apueste por el Señor no se equivoca".

El verdadero éxito, según Pablo Garna

En un mundo donde el reconocimiento se mide en seguidores e interacciones, Pablo ofrece una visión distinta sobre lo que significa triunfar: "El éxito en la vida no es Instagram o tener dinero. Para mí, el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí".

Muchos de sus seguidores le han mostrado apoyo, admiración y respeto por tomar una decisión tan a contracorriente. Otros, en cambio, no esconden su sorpresa ante el abandono de una carrera con tanto futuro.

Aunque el camino hacia el sacerdocio es largo y requiere formación, disciplina y entrega, Pablo se muestra más decidido que nunca. Sus palabras reflejan claridad y firmeza: "Yo lo único que quiero en esta vida es ser santo, y ya está. Todo lo demás va por detrás".

Quizás ese sea el mensaje más potente de todos: atreverse a vivir de acuerdo a lo que uno siente en lo más profundo, aunque eso suponga renunciar a lo que otros llaman éxito. Como escribió Pablo en su publicación: "Hazle caso a lo que te diga el corazón".