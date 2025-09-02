María Pombo, tras las críticas por dar su opinión sobre la lectura: "No sois mejores porque os guste leer"

María Pombo, una de las influencers más seguidas de nuestro país con más de 3 millones de seguidores en Instagram y 690.000 en TikTok, se ha visto envuelta en una polémica inesperada por algo tan cotidiano como la decoración de su casa. Todo empezó cuando una seguidora comentó que en una de sus estanterías faltaban libros y que en su lugar solo había "trastos". Lejos de ignorar la crítica, la empresaria decidió responder con un vídeo que no tardó en hacerse viral: "Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer".

A partir de ahí, las reacciones de los seguidores se multiplicaron. Hubo quienes la acusaron de banalizar la cultura y de restar valor a la lectura, mientras que otros celebraron su sinceridad y defendieron que simplemente había expresado lo que muchos piensan, de que no a todo el mundo le gusta leer y que eso no debería ser motivo de juicio.

En el mismo vídeo, María explicó su postura con más detalle. Recordó que a lo largo de la vida todos hemos tenido contacto con los libros, ya sea el colegio o en casa, pero que eso no significa que todos disfrutemos por igual de la lectura. "Todos hemos de probar en leer un libro, hay gente que le gusta y hay gente que no", señaló. Reconoció que en ocasiones lee sobre temas específicos que le interesan, pero no es de las que cogen una novela y la devoran en la cama. "Hay que superarlo, no a todo el mundo le gusta leer", insistió.

Incluso puso como ejemplo a sus hermanas para mostrar que no se trata de algo extraño. Mientras Marta Pombo que también es influencer "devora libros", Lucía Pombo, piloto de profesión, no siente ningún interés en este hábito. Un contraste que, según María, refleja que cada persona se relaciona con la lectura de manera distinta y que eso no determina el valor personal o cultural de nadie.

Lo que podría haber quedado en una simple respuesta acabó derivando en un debate cultural de gran alcance. Numerosos usuarios cargaron contra la influencer por lo que consideraban una trivialización de la lectura, llegando a acusarla de usar su influencia de manera irresponsable. Sin embargo, otro gran grupo salió en su defensa, asegurando que María no había dicho nada malo y que nadie es más o menos culto por leer.

La segunda aclaración de María Pombo

Ante la magnitud de las reacciones, María decidió compartir un segundo vídeo en el que, con un tono más calmado, quiso aclarar que no estaba en contra de los libros, sino que se había exagerado lo que había dicho. Además, mostró algunas de sus lecturas favoritas y pidió recomendaciones a su comunidad, lo que suavizó la polémica y generó un intercambio más positivo entre sus seguidores.

En esta segunda oleada de respuestas, se aprecian muchos comentarios de apoyo hacia la influencer. Algunos seguidores le escribieron mensajes como: "Qué grande eres María. Eres honesta y valiente y dices lo que muchos pensamos". Otros aprovecharon para recomendarle títulos que, según ellos,"enganchan desde la primera página", con la esperanza de que se anime a leer más.