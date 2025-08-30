Antena 3 Logo Antena 3
MADRE DE SU HIJO

Jessica Bueno reacciona a la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales: "Es un tema muy delicado"

Jessica Bueno se ha pronunciado sobre la ruptura de su expareja, Kiko Rivera, e Irene Rosales. La modelo ha preferido no dar su opinión, dejando claro que lo único que le une al DJ es su hijo en común.

Jessica Bueno

Europa Press

NovaMás
Publicado:

La noticia de la semana ha sido la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales. La revista Semana informaba este miércoles de la decisión que habría tomado la pareja tras 11 años de relación y nueve de matrimonio y más tarde fueron ellos mismos los que lo confirmaron.

Todo indica que ha sido una decisión muy meditada y, tan solo un día después de anunciarlo, el hijo de Isabel Pantoja ya ha comenzado su mudanza a otra casa.

Así, las reacciones no han tardado en llegar y Jessica Bueno, expareja de Kiko, ha confesado ante las cámaras de Europa Press qué le parece su separación. La modelo ha desvelado que se trata de "algo muy delicado y no soy yo quien para comentar absolutamente nada" porque "es cosa de ellos".

Kiko Rivera e Irene Rosales tras la comunión de su hija Ana
Kiko Rivera e Irene Rosales tras la comunión de su hija Ana | Gtres

La modelo, cautelosa a la hora de hablar de la noticia que ha sacudido al clan Pantoja, ha explicado en qué punto se encuentra con el DJ: "La única relación y lo único que nos une es nuestro hijo, y es de lo único de lo que hablamos".

En cuanto a cómo se lo ha tomado el hijo que tienen en común, Jessica ha preferido no decir nada porque "es un tema muy delicado", prefiriendo mantenerse al margen de esta polémica sin desvelar si se ha sorprendido por la noticia.

