Kiko Rivera e Irene Rosales se separan: "Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil"

Kiko Rivera ha hecho un comunicado a través de su cuenta de Instagram, tras publicarse la noticia de su separación con Irene Rosales, que salía en exclusiva en la portada de la revista Semana. Un mensaje en el que ha podido extenderse para dejar clara su postura: "No voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida".

Irene Rosales y Kiko Rivera juntos | Gtres

Una nueva etapa para el cantante, que tras 11 años de relación y dos hijas en común con Irene Rosales, se encuentra en un momento de transformación: "La vida continúa y estoy seguro de que lo mejor está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes".

Sus hijas Ana y Carlota, nacidas en 2015 y 2018 respectivamente, son lo más importante: "Ellas son la mayor prueba de amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación". Kiko también tiene un hijo mayor, Francisco, que fue fruto de su relación con Jessica Bueno.

Con estas palabras, el DJ ha decidido hablar desde la madurez, el respeto y la gratitud por lo vivido. Una ruptura cordial en la que acaban su historia de amor en buenos términos, ya que tienen clara la responsabilidad como padres que los une. Publicación que ha acompañado con una de sus canciones, titulada Se Me Olvidó Estar Solo, y una foto de sí mismo en la playa de espaldas.

Aún con el corazón roto, Kiko, de 41 años, lanza un mensaje positivo y esperanzador sobre su futuro, y aunque no sabe lo que le deparará, lo ve lleno de posibilidades. Recibe este nuevo capítulo con fuerza, gratitud y paz de haber hecho lo correcto: "Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto".