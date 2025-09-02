TOPLESS EN LA PISCINA
El topless de Tamara Falcó en la piscina la obliga a desactivar los comentarios en redes sociales
Tamara Falcó está viviendo un verano de ensueño, y así lo muestra por redes sociales. Primero viajó a Francia para celebrar su segundo aniversario de bodas con Íñigo Onieva, luego disfrutó de unas vacaciones paradisíacas con él y con Isabel Preysler en Maldivas, y ahora, comparte los últimos recuerdos de sus días en Sotogrande en compañía de los suyos. Pero hay algo que no ha pasado desapercibido en estas fotos, ¡su posado en topless en la piscina!
Tamara Falcó está exprimiendo los últimos días de sus vacaciones en Sotogrande (Cádiz). Algo que compartía con sus seguidores a través de una serie de fotos recopilando sus primeros días allí, donde la veíamos asistir al Ayala Club Polo para una fiesta de temática de jungla con un atuendo en el que destacaba su bolso con un periquito de mentira en el hombro complementando su vestido blanco con estampado floral en tonos verdes y azules.
Ahora, la marquesa de Griñón ha compartido la segunda parte de estas vacaciones, donde se la ve feliz, relajada y por supuesto, en compañía de su marido. Además, hacía mucho tiempo que la hija de Isabel Preysler no nos regalaba un posado veraniego en la piscina pero ahora aprovechando la intimidad familiar, Tamara lo ha vuelto a hacer y esta vez en topless.
Aprovechando el ambiente familiar y la tranquilidad de sus vacaciones, Tamara se quitaba la parte de arriba del bikini para estar más cómoda y lo publicaba en sus redes con una instantánea tumbada en una colchoneta hinchable.
Una imagen que añadía a un carrusel en el que también comparte otros momentos entrañables llenos de glamour, familia y tranquilidad.
