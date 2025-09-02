CASA REAL
El hijo de la princesa Tatiana de Liechtenstein, prometido con una prima de cuarto grado
El primogénito de Tatiana de Liechtenstein acudió al enlace de su sobrina la princesa María Carolina acompañada de su marido y cinco de sus siete hijos entre los que se encontraba Lukas von Lattorf, su primogénito, junto a su prometida Marie Magdalena von Wilczek.
Publicidad
Tatiana de Liechtenstein aparecía en la boda de su sobrina la princesa María Carolina junto a su marido y cinco de sus siete hijos. Hacía mucho que no se veía a la princesa en un acto público desde que en la década de los 90 fuese candidata a novia del príncipe Felipe.
Otra cosa que llamaba la atención era la presencia de sus hijos en concreto, del primogénito el cual ya estaría prometido con una chica cercana a su familia.
Lukas, que ya tiene 25 años, será al próximo en casarse con la condesa Marie Magdalena von Wilczek que a su vez es su prima lejana. La pareja, que hacía su primera aparición pública como prometidos en esta boda familiar, comparte lazos de sangre.
La bisabuela de Lukas, la princesa Georgina, ya fallecida, era la madre del actual soberano del Principado, el príncipe Hans-Adam II. Esto quiere decir que Lukas y su actual pareja con la que se va a casar son primos de cuarto grado.
La pareja siempre ha sido muy discreta con su vida privada y actualmente vive en Viena donde Lukas trabaja como analista financiero.
Publicidad