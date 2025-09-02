El hijo de la princesa Tatiana de Liechtenstein, prometido con una prima de cuarto grado

Tatiana de Liechtenstein aparecía en la boda de su sobrina la princesa María Carolina junto a su marido y cinco de sus siete hijos. Hacía mucho que no se veía a la princesa en un acto público desde que en la década de los 90 fuese candidata a novia del príncipe Felipe.

Tatiana de Liechtenstein y sus hijos | Gtres

Otra cosa que llamaba la atención era la presencia de sus hijos en concreto, del primogénito el cual ya estaría prometido con una chica cercana a su familia.

Lukas, que ya tiene 25 años, será al próximo en casarse con la condesa Marie Magdalena von Wilczek que a su vez es su prima lejana. La pareja, que hacía su primera aparición pública como prometidos en esta boda familiar, comparte lazos de sangre.

Lukas y la condesa Marie Magdalena von Wilczek | Gtres

La bisabuela de Lukas, la princesa Georgina, ya fallecida, era la madre del actual soberano del Principado, el príncipe Hans-Adam II. Esto quiere decir que Lukas y su actual pareja con la que se va a casar son primos de cuarto grado.

La pareja siempre ha sido muy discreta con su vida privada y actualmente vive en Viena donde Lukas trabaja como analista financiero.