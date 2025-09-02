Cristina Pedroche reaparece un mes y medio después de dar a luz y explica el motivo de su ausencia

El pasado 17 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convertían en padres de su segundo hijo, un niño al que han llamado Isai. Una feliz noticia que el famoso matrimonio anunciaba a través de esta publicación, que compartían en Instagram, junto a una tierna instantánea de sus manos sobre las de su pequeño y junto con las de Laia, la hija mayor de la pareja.

Tras esta publicación, la presentadora desapareció de la esfera pública y de las redes sociales. Un mes y medio sin noticias de ella que ha generado una gran incógnita: ¿dónde estaba Pedroche?

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz | GTRES

Pues bien, después de semanas de especulaciones, Pedroche ha reaparecido en sus redes y ha desvelado el motivo por el que ha decidido alejarse durante un tiempo.

"Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato", comienza; "Os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay". Una decisión que ha tomado después de lo que vivió durante su primer postparto: "Hace dos años, cuando nació mi primera hija, no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba... y ya sabéis que no me fue muy bien".

"La semana pasada me planteé volver pero no sabía cómo hacerlo, sentía que no tenía ninguna foto buena para subir. Intenté hacerme una en la piscina (la subiré más adelante. Prometido)

Así que al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento", escribe junto a esta foto donde aparece en pijama jugando con su hija.

Una reaparición pública en la que ha querido agradecer "a todos los que me habéis estado escribiendo preocupándoos por mí", y donde ha querido mandar un mensaje a todos "los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada": "Quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo".