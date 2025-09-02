El gorro con visera estilo inglés vuelve a ser tendencia: el accesorio que elevará tus looks este otoño

Hay complementos de moda que parece que desaparezcan del panorama, pero realmente nunca se han ido. Únicamente esperan el momento perfecto para reaparecer a lo grande. Es el caso del gorro inglés con visera, que veremos con fuerza este próximo otoño.

Un accesorio clásico, también conocido como newsboy cap o baker boy hat, que tiene esencia británica, y que empieza a asomarse en los primeros looks de invierno. Este complemento promete ser uno de los más buscados de la temporada.

La clave de su regreso está en el equilibrio: tiene estilo, es funcional y aporta ese toque chic que redondea cualquier outfit sin esfuerzo.

Mujer con un gorro con visera | Freepik

Un toque retro

Este tipo de gorro lleva muchos más años de lo que pensamos entre nosotras. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando lo llevaban los trabajadores en las calles de Inglaterra. Pero lo que empezó como algo práctico, hoy se ha convertido en un gesto de estilo.

Y no lo decimos solo nosotras: diferentes firmas de moda lo han subido a las pasarelas en sus nuevas colecciones de invierno. Suelen combinarse con prendas de cuero, sastrería y denim. El resultado: un look urbano, con aire vintage y perfecto para los días grises.

Mujer que lleva gorro con visera | Freepik

Llevarlo con estilo

Lo mejor de este tipo de gorro es, sin duda, su gran versatilidad. No importa si eres de looks básicos o si te gusta arriesgar con las combinaciones: el gorro inglés con visera se adapta con facilidad a cualquier estilo.

Ahora que aún sentimos el calor del verano y los días largos nos permiten estirar un poco más los looks ligeros, es el momento perfecto para empezar a incorporarlo de forma sutil. Puedes llevarlo con unos vaqueros, una blusa fluida, o incluso con una falda de entretiempo.

Cuando llegue septiembre y empiece a cambiar el clima, este gorro se convierte en el complemento clave para afrontar la vuelta a la rutina con estilo. Apuesta por versiones en tejidos cálidos como lana, ante o pana, que no solo abrigan, sino que además suman textura al look.

Mujer con un gorro con visera | Freepik

Combínalo con blazers amplias, chaquetas estructuradas, o con un buen abrigo largo de corte clásico. En cuanto al calzado, las opciones son muchas: mocasines si buscas un look más moderno, botas altas para los días de más frío, o incluso unas zapatillas retro si prefieres ese toque deportivo tan cómodo y estiloso.

Dónde comprar uno

Por ahora, este complemento no se ha visto demasiado por las tiendas de moda más populares, hecho que lo hace aún más exclusivo, original y especial. Donde sí lo hemos encontrado es en firmas de moda de lujo como Prada.

También venden ejemplares en la tienda online Zalando y en algún outlet como el de Mango. Ahora bien, si quieres una opción más económica porque aún no estás segura de que esta tendencia pueda ser para ti, hay una gran variedad de gorras con visera en Shein.