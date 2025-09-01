SU RUPTURA ESTÁ DANDO MUCHO QUE HABLAR
Irene Rosales, silencio total ante los rumores de una posible nueva relación tras su separación de Kiko Rivera
Desde que se anunció la noticia de su separación con Kiko Rivera, Irene Rosales ha tenido que lidiar con las preguntas de la prensa, y ahora, un nuevo rumor sobre su situación sentimental se ha puesto sobre la mesa. ¿Hay terceras personas involucradas?
Irene Rosales se ha mostrado en actitud risueña ante las cámaras pero ha evitado responder sobre los últimos rumores que la relacionan con una nueva ilusión. El pasado sábado 30 de agosto, fue fotografiada cenando en compañía de un hombre misterioso, lo que dio lugar a las especulaciones de que podría tener un nuevo romance poco después de su ruptura con Kiko Rivera.
Tal y como se confirmó, Kiko ya no vive en la casa familiar que compartía con ella y sus dos hijas en común, algo que dio lugar a pensar que Irene estaba rehaciendo su vida más pronto de lo esperado.
Sin embargo, quien la acompañaba esa noche era su monitor de gimnasio, al que lleva acudiendo varios meses. Una amistad cercana que probablemente esté brindando apoyo y desahogo a la influencer en estos momentos difíciles.
Irene, en cambio, es más abierta por redes sociales, en las que ha compartido frases como: "Dicen que septiembre es el nuevo enero, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas razones para quererte aún más que antes". Por lo que parece que a día de hoy se encuentra sanando, y le abre las puertas a esta nueva etapa para descubrirse a sí misma.
