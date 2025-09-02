Si tienes el pelo fino, aprende a secarlo para ganar volumen de manera natural

Si tu pelo fino hace que parezca que tienes poca cantidad de cabello, la clave está en cómo lo secas después del lavado. Aplica un mousse o spray voluminizador desde la raíz y evita los productos demasiado pesados, porque en lugar de ayudar, te aplastan el pelo, dejándolo aún más lacio.

El siguiente paso es secarlo boca abajo, de esta manera, la raíz se separa del cuero cabelludo y el pelo gana soltura. Puedes ayudarte con los dedos o con un cepillo redondo grande, trabajando por mechones para crear volumen natural.

Trenza de pelo fino | Pexels

En cuanto al secador, opta por una temperatura media, así controlarás mejor el flujo de aire. Para evitar dañar el cabello, mantén el aparato siempre a cierta distancia de tu cabeza, secando de la raíz hacia las puntas. Y al finalizar, termina con un toque de aire frío para fijar el volumen. Esto le dará forma y cuerpo a tu melena.

Recuerda que el volumen nace en la raíz, no utilices aceites ni cremas en la parte superior del cabello, sólo empeorará los resultados. Los productos de acabado van solo en las puntas, si lo consideras necesario. Verás que con esta rutina, tu pelo fino gana más cuerpo, luce más ligero y lleno de movimiento.