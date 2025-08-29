Juan Faro asegura que no va a contar algo "tan íntimo" cuando le preguntan por Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Después de que la revista Lecturas publicase, el pasado 13 de agosto, una supuesta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez, ninguno de los dos se ha pronunciado, y el influencer Juan Faro tampoco quiere decir nada al respecto.

Una historia sobre la que se ha especulado en muchas ocasiones, y según los rumores, habría sido el mismo Juan quien confesó a Kiko Jiménez su supuesta relación sentimental con Sofía Suescun, llegando incluso a mostrarle pruebas del encuentro que habrían tenido.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun | Gtres

De momento, Kiko y Sofía no han confirmado que haya habido ninguna crisis entre ellos, y están disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Tailandia, un viaje de lo más romántico y del que están presumiendo en sus redes sociales.

Mientras tanto, Juan Faro ha atendido a la prensa, respondiendo a las preguntas de Europa Press sobre estos rumores: "Esto deberíais preguntárselo ya a ellos. No tengo nada que ver en esto ni voy a contar nada en ningún plató de televisión". Dejando claro que no va a hacer declaraciones sobre este tema.

Y continuaba diciendo: "Simplemente yo sigo mi vida, pero no voy a contar ni a ningún medio ni a nada algo tan íntimo, yo sé que ellos se dedican a la televisión y que veis normal contar la vida privada de la gente pero, en mi caso no. No voy a contar nada, eso ya es tema de ellos".

Sobre que Kiko pudiera haber dicho que el también influencer se estaba intentando aprovechar de esta situación, Juan comenta: "No creo que lo dijera, ni tampoco salieron imágenes de él diciéndolo, lo dudo muchísimo".

Juan Faro, sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez | Europa Press

También se dice que Juan bloqueó a Sofía por un problema de celos, lo que no confirma ni desmiente: "Eso son cosas privadas". Dejando en el aire si ambos quisieron tener algo que finalmente no funcionó porque Sofía no quiere romper con Kiko, con el que lleva saliendo desde 2019.