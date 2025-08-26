UN RECUERDO
Verónica Echegui y Álex García: esta fue su historia de 13 años de amor
Verónica Echegui y Álex García vivieron una historia de amor discreta y sincera que nació en el cine y duró más de una década. Han dejado un recuerdo imborrable de complicidad, respeto, admiración mutua y mucho cariño.
La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años a causa de una larga enfermedad. La protagonista de tantas series y películas, como Yo soy la Juani, La ofrenda, Seis puntos sobre Emma o No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas, entre otras, ha dejado un gran vacío en el mundo del cine.
La talentosa actriz ha sido rodeada de los suyos, con el apoyo y el amor de su familia y amigos. En el tanatorio de La Paz, en Alcobendas, se ha oficiado su despedida, con caras conocidas como la de Sara Sálamo, Victoria Luengo, Silvia Alonso o Paco León.
Quien tampoco ha faltado en este día tan triste es el actor Álex García, la expareja de Verónica. Una relación de más de 10 años que empezó gracias al cine y que el cariño mutuo ha perdurado hasta los últimos días de Echegui.
Su historia de amor: cómo se conocieron
El bonito romance entre Verónica y Álex empezó en 2010, cuando se conocieron en el rodaje de la película Seis puntos sobre Emma, una producción dirigida por Roberto Pérez Toledo. Un film que trata sobre una mujer ciega que quiere ser madre, protagonizada por Echegui, y que busca al padre perfecto, interpretado por García.
Una historia de amor que pasó de la ficción a la realidad. Esta película dio comienzo a su preciosa relación amorosa. Seis años más tarde, en 2016, volvieron a coincidir en un set de rodaje, esta vez en el de la película No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Aunque a lo largo de los 13 años que estuvieron juntos no hicieron de la relación el foco de su fama, sí que a veces compartían públicamente algunas palabras de amor y cariño el uno del otro. Una pareja que trabajó mucho para que su relación funcionara, porque querían que saliera adelante, y así fue.
Una relación alejada del foco
Verónica y Álex formaron una de las parejas más apreciadas del mundo del cine y, a su vez, de las más discretas. Los dos eligieron vivir su relación con la máxima intimidad posible, alejados del foco mediático, sin que la prensa y las redes sociales se interpusieran en ella.
Ellos elegían qué mostrar y cuándo, y es que en algunas ocasiones sí que compartieron, sobre todo, palabras de amor. Una de las más emblemáticas fue en la gala de los Premios Goya del 2022, cuando Verónica Echegui ganó el galardón a Mejor Dirección de Cortometraje por la producción Tótem Loba. En su discurso, quiso agradecer a Álex con unas breves palabras: "Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado".
Después de 13 años juntos y 15 desde que se conocieron, Álex García se despide de su gran amor, uno de los más bonitos y preciados de su vida. Una despedida muy dolorosa que se convierte en un recuerdo imborrable de una pareja que se supo querer, desde la discreción y el cariño.
