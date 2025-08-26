Verónica Echegui y Álex García: esta fue su historia de 13 años de amor

La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años a causa de una larga enfermedad. La protagonista de tantas series y películas, como Yo soy la Juani, La ofrenda, Seis puntos sobre Emma o No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas, entre otras, ha dejado un gran vacío en el mundo del cine.

La talentosa actriz ha sido rodeada de los suyos, con el apoyo y el amor de su familia y amigos. En el tanatorio de La Paz, en Alcobendas, se ha oficiado su despedida, con caras conocidas como la de Sara Sálamo, Victoria Luengo, Silvia Alonso o Paco León.

Quien tampoco ha faltado en este día tan triste es el actor Álex García, la expareja de Verónica. Una relación de más de 10 años que empezó gracias al cine y que el cariño mutuo ha perdurado hasta los últimos días de Echegui.

Verónica Echegui y Álex García | Gtres

Su historia de amor: cómo se conocieron

El bonito romance entre Verónica y Álex empezó en 2010, cuando se conocieron en el rodaje de la película Seis puntos sobre Emma, una producción dirigida por Roberto Pérez Toledo. Un film que trata sobre una mujer ciega que quiere ser madre, protagonizada por Echegui, y que busca al padre perfecto, interpretado por García.

Verónica Echegui y Álex García en 2012 | Gtres

Una historia de amor que pasó de la ficción a la realidad. Esta película dio comienzo a su preciosa relación amorosa. Seis años más tarde, en 2016, volvieron a coincidir en un set de rodaje, esta vez en el de la película No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Verónica Echegui y Álex García en la estrena de la película No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas | Gtres

Aunque a lo largo de los 13 años que estuvieron juntos no hicieron de la relación el foco de su fama, sí que a veces compartían públicamente algunas palabras de amor y cariño el uno del otro. Una pareja que trabajó mucho para que su relación funcionara, porque querían que saliera adelante, y así fue.

Una relación alejada del foco

Verónica y Álex formaron una de las parejas más apreciadas del mundo del cine y, a su vez, de las más discretas. Los dos eligieron vivir su relación con la máxima intimidad posible, alejados del foco mediático, sin que la prensa y las redes sociales se interpusieran en ella.

Verónica Echegui y Álex García | Gtres

Ellos elegían qué mostrar y cuándo, y es que en algunas ocasiones sí que compartieron, sobre todo, palabras de amor. Una de las más emblemáticas fue en la gala de los Premios Goya del 2022, cuando Verónica Echegui ganó el galardón a Mejor Dirección de Cortometraje por la producción Tótem Loba. En su discurso, quiso agradecer a Álex con unas breves palabras: "Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado".

Verónica Echegui y Álex García en los Premios Goya del 2022 | Gtres

Después de 13 años juntos y 15 desde que se conocieron, Álex García se despide de su gran amor, uno de los más bonitos y preciados de su vida. Una despedida muy dolorosa que se convierte en un recuerdo imborrable de una pareja que se supo querer, desde la discreción y el cariño.