Tras un año marcado por rumores de crisis, Luis Figo y Helene Svedin disfrutan de unas vacaciones familiares

Los rumores de crisis en la relación de Luis Figo y Helene Svedin hace meses que corren. Sin embargo, durante este tiempo, la pareja lo ha querido acallar publicando varias fotos juntos en redes sociales y no respondiendo a la prensa cuando acudían a algún acto social.

Otra muestra más de que siguen juntos han sido las imágenes que han compartido este verano. Estos últimos días están en Portugal, tierra natal del exfutbolista, donde están pasando unas vacaciones en familia, y es que junto al matrimonio han viajado Daniela y su novio, Beltrán Lozano; Martina y su pareja, Luis Osorio; y Stella.

En las fotos que ha compartido Luis en su perfil de Instagram, se le puede ver acompañado de su mujer y disfrutando de la costa portuguesa, tanto desde sus playas como a bordo de un yate con toda su familia. Asimismo, la revista ¡Hola! ha tenido acceso a unas fotografías exclusivas de la familia en la cubierta de la embarcación.

Además, ha tenido tiempo de practicar surf y, ya en tierra firme, ha podido disfrutar de alguna jornada jugando al golf y degustar unos ricos platos de marisco.

También Helene ha compartido con sus seguidores algunos momentos de estos días de descanso en Portugal:

Visita a Suecia

Antes de visitar nuestro país vecino, Luis, Helene, Daniela, Beltrán, Martina y Stella han estado en Suecia, donde nació la modelo.

En un paisaje totalmente diferente, los cinco han estado rodeados de naturaleza, paseando por bosques, contemplando un gran lago y vistas impresionantes a las montañas. Aprovechando el buen tiempo, han podido montar una comida en el exterior: "No puedo superar este almuerzo que tuvimos", ha escrito Daniela.

Todo ello, hospedados en una bonita casa de estilo escandinavo, situada en un entorno natural rodeado de árboles y vegetación. Es de una sola planta, amplia y alargada y con un techo a dos aguas con tejas rojas. La fachada está pintada de blanco y destaca un porche con una zona de descanso. A la propiedad se accede a través de un camino asfaltado rodeado del jardín y de árboles.

¿Cómo se conocieron Luis Figo y Helene Svedin?

Luis fichó por el Barça en 1995 y fue en la capital catalana donde él y Helene se conocieron. Fue en 1996 en una fiesta que se organizó por un espectáculo de Joaquín Cortés. Tras verse, se enamoraron rápidamente, confirmando más tarde la relación.

En 1999 nació su hija mayor, Daniela, y en 2001 se casaron en el Algarve (Portugal). En medio de los rumores de crisis, el exfutbolista compartió unas fotos de ese día tan especial coincidiendo con el aniversario de bodas y un texto muy emotivo: "Feliz Cumpleaños. Hace 24 años fue, sin duda, uno de los días más felices y hermosos de mi vida. Mi amor, construimos un proyecto de vida juntos, y estoy feliz y agradecido por todos los momentos que pasamos juntos, y espero que continúen por el resto de nuestras vidas. Te admiro y te quiero con todo mi corazón".

Un año después, en 2002, nació Martina, y en 2004, Stella.