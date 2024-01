Álvaro de Luna confirma que su última canción va dedicada a Laura Escanes: "Lo de haber hecho un Shakirazo lo puedo llegar a entender"

Hace apenas una semana, Álvaro de Luna reaparecía en redes sociales publicando su nuevo sencillo, Suerte ;), un tema repleto de dardos envenenados para Laura Escanes que no pasaron desapercibidos por sus fans y que, enseguida, empezó a ser uno de los temas más comentados en redes sociales.

Ahora, el artista ha hablado por primera vez de esta canción para los micrófonos de Europa Press, reconociendo que su último tema está basado en sus sentimientos y vivencias junto a la creadora de contenido: "Creo que al final el usar lo de haber hecho un Shakirazo lo puedo llegar a entender porque ha sido como súper, súper sonado, pero al final yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivido, de sensaciones que hemos tenido".

Álvaro de Luna en la presentación de la Academia de la Música de España | Gtres

Para el artista, hablar y desahogarse como lo ha hecho en su último tema "forma parte del arte, forma parte de la composición, forma parte de lo que cada uno quiere representar y quiere que la gente entienda". Por este motivo, ha hecho lo que él considera que lleva haciendo siempre: cantar sobre su vida. "He escrito muchas canciones a mucha gente y a muchas sensaciones y a muchas vivencias", ha sentenciado.

Además, indiferente de lo que puede haber significado eso para la otra persona, Álvaro ha asegurado que está "contento de que los resultados estén siendo buenos" y ha confesaba no haber visto las indirectas que posteriormente le ha lanzado la influencer: "No lo he visto, si te digo la verdad".