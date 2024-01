La reacción de Laura Escanes a la nueva canción de Álvaro de Luna, ¿cargada de indirectas?

Lanzar dardos en forma de canción se ha convertido en tendencia. Después de que Shakira dinamitase toda relación que pudiera quedar con Gerard Piqué, ha sido Álvaro de Luna el que acaba de sacar a la luz un tema cargado de indirectas hacia ¿Laura Escanes?

Bajo el título Suerte ;), el cantante se ha desahogado como nunca, cantando todo tipo de dardos sobre su anterior historia de amor, o eso han interpretado sus seguidores. "Yo quise todo contigo y tú quisiste dolerlo" o "Yo como un tonto creyendo tus cuentos, tú quisiste matar lo que creí que sería eterno" son algunas de las frases que se pueden escuchar; frases con rencor que no han pasado desapercibidas.

Sea cual fuere la intención de Álvaro con este tema, lo que es innegable es que habla de una situación sentimental que podría estar atravesando después de haber puesto punto final a su relación con Laura. Según las informaciones que circularon, tuvieron una crisis el pasado mes de agosto tras la que decidieron romper en septiembre. Una noticia que pilló por sorpresa a los seguidores de ambos y que ahora el artista ha dejado claro que no fue plato de buen gusto.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en la Fashion Week Madrid | Gtres

"Yo a ti te quise pa siempre, pero tú no lo veías. Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", ha sentenciado Álvaro de Luna. ¿Qué habrá pasado entre los dos para llegar a este punto? Lo cierto es que puede que nunca se sepa el motivo de su ruptura, pero en buenos términos no han sido, no solo por esta canción, sino también porque ambos han cortado todo vínculo en las redes sociales, dándole al botón de unfollow y borrando las fotos que tenían juntos.

Tras esto, ha sido Laura Escanes la que ha reaparecido en Instagram con una historia que se ha entendido como la respuesta definitiva a estos dardos que han apuntado hacia ella. Lo ha hecho con la canción Qué Triste, de Xavibo y Hens, que ha acompañado con una frase cargada de significado: "Dice más cómo te vas que cómo llegues".