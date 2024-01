Laura Escanes publica un mensaje tras la canción de Álvaro de Luna y La Vecina Rubia reacciona así: "Por si tenías alguna duda"

Cruce imparable de indirectas. Después del dardo que ha lanzado Álvaro de Luna a Laura Escanes a través de su nuevo tema, titulado Suerte ;), las respuestas no han tardado en llegar. Y no solo por parte de la influencer, que parece haberse dado por aludida.

"Dice más cómo te vas que cómo llegues", fueron sus primeras palabras en la red en medio del vendaval. Pero la influencer no se quedaba ahí, y además de utilizar Instagram para desahogarse, también compartía una frase cargada de significado en Threads, la nueva red social: "Con lo tranquilita que estaba yo".

Con esta frase, Laura Escanes ha dejado claro que ha comenzado una guerra mediática que puede afectarles a nivel sentimental, pues lo último que se esperaba la influencer es que, después de todo, su ex sacase una canción contando su historia de amor y cómo fue su ruptura.

Pero Laura no se ha quedado sola en esta estocada, sino que han sido muchos los rostros conocidos que le han mostrado todo su apoyo, entre ellos La Vecina Rubia, que ha contestado a sus últimas declaraciones: "Y más tranquila ahora todavía, por si tenías alguna duda…Lo de no apuntarse al casting de su ex es de reírse por no llorar".

La Vecina Rubia responde a Laura Escanes | Threads

No ha habido más interacción entre Laura y La Vecina Rubia, al menos públicamente, pero con este intercambio de mensajes han dejado claro que están juntas en este momento tan polémico para la creadora de contenido.

Por su parte, aunque ha mantenido la discreción en Instagram, Álvaro ha lanzado varias indirectas en Twitter en forma de likes. "No me merecía esto y lo sabes" o "Álvaro de Luna se ha marcado un Bizarrap Session sin hacer colabo con él, LIVING", han sido algunas de las frases que el cantante ha compartido. ¿Qué será lo siguiente?