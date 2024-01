Así hablaba hace dos meses Laura Escanes de la hipótesis de que Álvaro de Luna le dedicase una canción sobre su ruptura

Continúan las indirectas entre Laura Escanes y Álvaro de Luna después de que el cantante lanzase el tema Suerte ;) cargado de indirectas hacia la influencer, la historia de amor que compartieron y su polémica ruptura. Y es que, cuando parecía que el mar estaba en calma, el intérprete de Todo Contigo decidía marcarse una sesión de Bizarrap al más puro estilo Shakira que ha terminado por dinamitar el vínculo que le quedase con la expareja de Risto Mejide.

"Recuerda siempre que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro", ha sido la última reacción de Laura Escanes en sus redes sociales. Pues no solo ha bastado con una canción, sino que ahora el cantante y la influencer han utilizado sus respectivas cuentas de Twitter para dar likes y compartir frases que estarían definiendo cómo ha sido su relación y cómo es ahora: nula.

Pero, aunque la creadora de contenido estaba "tranquilita" -como ella misma confesó en sus redes sociales-, no ha sido una sorpresa esta canción, pues ya habló de qué pasaría si algún día el cantante le dedicaba un tema cargado de dardos. Lo hizo para los micrófonos de Europa Press en el evento de Navidad que organizó GHD el pasado mes de noviembre y hemos rescatado el vídeo que se muestra arriba.

La declaración de amor de Álvaro de Luna a Laura escanes | Instagram

Pues, de la misma forma que Álvaro de Luna compuso Todo Contigo pensando en Laura, el cantante ha decidido cantarle también al desamor de una forma que no ha sentado nada bien a la influencer, que no tiene pensado hablar de su ruptura. "Los artistas, incluso también nosotros, cuando publicaos cosas sacamos cosas que hemos sentido y vivido. Para los artistas esa una manera de sacar lo que llevan dentro. No lo veo mal", dijo por aquel entonces. Pero parece que sí le ha sentado mal que cantante haya soltado infinidad de indirectas y ella no haya podido responder.