Jacobo Fitz-James Stuart no irá a la boda de su hermano Cayetano y estos son los motivos

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan promete ser uno de los grandes acontecimientos sociales del año. Sin embargo, habrá una ausencia señalada en la familia de la Casa de Alba. Tal y como ha publicado Vanitatis, el hermano mayor del novio, Jacobo Fitz-James Stuart, ha comunicado los tres motivos de su plantón mediante una carta remitida al Palacio de Liria: tres compromisos que le coinciden con la fecha de la esperada ceremonia.

En primer lugar, la celebración del vigésimo aniversario de su editorial, Atalanta, cuya conmemoración considera prioritaria. A esto se le suma que su esposa, Inka Martí, editora y escritora en este proyecto recibirá durante esos mismos días un reconocimiento en los Premios Aglaya. Y por último, debido a su apretada agenda internacional, también deberá desplazarse a Inglaterra, por asuntos vinculados a la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), una organización con la que colabora activamente.

Jacobo FitzJames Stuart y su mujer, Inka Martí | Gtres

Razones de peso que, en cambio, a mucha gente le suenan a excusas frente a las tensiones familiares que han podido haber entre ellos y que podrían haber influenciado su decisión de no asistir al enlace. Tras el fallecimiento de la Duquesa de Alba, ambos hermanos tuvieron diferencias, que han alimentado la idea de que estén distanciados.

Sea como fuere, los cinco hermanos de Cayetano están invitados, tanto a la celebración religiosa, que tomará lugar en la iglesia del Cristo de los Gitanos, como al banquete, que se celebrará en Las Arroyuelas. Un convite que rondará en torno a los 300 asistentes, pero en el que la silla vacía de Jacobo sin duda se llevará gran parte del protagonismo.