Todo sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: donde será y las ausencias más comentadas

Este sábado, 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan vivirán uno de los días más especiales de sus vidas: el de su boda. Después de casi una década de discreta pero sólida relación, la pareja se dará el sí, quiero en una celebración muy esperada por su entorno más cercano.

Su historia de amor comenzó en el verano de 2016, cuando se conocieron en una fiesta en Marbella. Desde entonces, han sabido cultivar una relación estable y duradera, que culminará este fin de semana con una ceremonia a la altura, rodeados de unos 300 invitados.

En este artículo te contamos todos los detalles que se conocen hasta ahora sobre el gran evento: el lugar elegido, la lista de asistentes, los planes para la luna de miel y mucho más. Si no te lo quieres perder, sigue leyendo.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

Lugar del enlace

La ceremonia se celebrará en Sevilla, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, más conocida coloquialmente como el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronadas.

La iglesia donde se celebrará el enlace es muy especial para Cayetano, puesto que es donde se encuentran las cenizas de su madre, la inolvidable Cayetana de Alba, junto a un monumento dedicado a la aristócrata.

Más sobre la ceremonia

La madrina de bodas del novio es otra información importante de esta ceremonia, y es que, para este día tan especial, Cayetano contará con Amina como madrina, una de los mellizos que tuvo con su exmujer Genoveva Casanova.

Cayetano Martínez de Irujo junto a su hija Amina | Gtres

Por otra parte, el duque de Arjona vestirá, de nuevo, el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, igual que hizo en su primera boda, con la madre de sus hijos. En cuanto respecta a la novia, entrará al altar del brazo de su padre con un diseño nupcial de Navascués.

Finalizada la ceremonia, la pareja tiene preparado un convite en La Arroyuelas, una finca a media hora de Sevilla, en Carmona. Un lugar muy especial, puesto que Cayetana de Alba se lo dejó en herencia a su hijo. Él reside allí desde la pandemia, y Bárbara desde junio, cuando dejó su trabajo como organizadora de eventos de un periódico.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

Los invitados

A pesar de que la pareja quería una boda íntima, finalmente contarán con aproximadamente 300 invitados, un número bastante más alto del que ambos se imaginaban.

El novio ha invitado a toda su familia, entre ellos el duque viudo de la duquesa de Alba y sus cinco hermanos, aunque hubiera desajustes en su relación en los últimos años con alguno de ellos.

Por ahora, Carlos, Fernando y Eugenia son los únicos tres hermanos del novio que han confirmado su asistencia a la boda, tanto a la ceremonia como a la celebración posterior, junto a Alfonso Díez, el viudo de Cayetana de Alba.

En relación a su hermano Alfonso, se rumorea que se ha dado de baja en el banquete y que, como mucho, acudirá a la iglesia. Y, Jacobo, conde de Siruela, no ha dado detalles sobre su asistencia, con lo que se supone una ausencia, ya que mantiene una relación distante con Cayetano desde la muerte de su madre.

Los hermanos Fernando, Jacobo, Alfonso y Carlos Martínez de Irujo | Gtres

Otros invitados a la celebración son Bertín Osborne, Susanna Griso, Carmen Tello y Curro Romero, Emilio Butragueño, Carmen Lomana junto a su nuevo novio Antonio Guitiérez y el exboxeador Manel Berdonce, con quien entrena el duque de Arjona.

Su historia de amor

Cayetano conoció a Bárbara Mirjan en el verano de 2016 durante una fiesta en Marbella. A pesar de los 33 años de diferencia entre ellos, la relación se consolidó desde el inicio, superando también la distancia.

Bárbara cursó sus estudios universitarios en Londres hasta 2019 y pasó un año de Erasmus en Francia. Más adelante, tras la pandemia, se instaló en Madrid, mientras que Cayetano fijó su residencia en Las Arroyuelas.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

A lo largo de estos años, Bárbara ha sido un apoyo fundamental en la vida del jinete. No solo estuvo a su lado en su regreso a la hípica, sino también durante un difícil proceso médico en el que Cayetano fue sometido a operaciones quirúrgicas en 2014.

El fuerte vínculo emocional entre Cayetano y Bárbara culminará con una boda muy esperada, aunque los novios han decidido posponer su luna de miel. El viaje se realizará más adelante, una decisión que refleja la serenidad y madurez con la que ambos viven su relación.