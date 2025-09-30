Bárbara Mirjan: quién es y a qué se dedica la futura mujer de Cayetano Martínez de Irujo

Tras casi diez años de relación, este fin de semana Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se convertirán en marido y mujer. La boda se celebrará el sábado 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, y promete ser uno de los grandes eventos sociales del año.

Hijo de la recordada duquesa de Alba, Cayetano fue, tras divorciarse de Genoveva Casanova, uno de los solteros más codiciados de la alta sociedad española. Ahora, con una relación consolidada y a punto de sellarla con el matrimonio, muchos se preguntan: ¿quién es Bárbara Mirjan, la joven que le ha devuelto la estabilidad?

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Una vida discreta junto a Cayetano Martínez de Irujo

Pese a llevar cerca de una década al lado del IV duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra, Bárbara sigue siendo una gran desconocida para muchos. Tiene 29 años, lo que la convierte en 33 años menor que su futuro marido, uno de los detalles más comentados sobre esta discreta relación.

En 2019 se graduó en Filología Francesa y Gestión de Empresas por el prestigioso Kings College de Londres, tras haber realizado un Erasmus en la Universidad de Aix-Marsella. Durante su etapa universitaria ya comenzó a adquirir experiencia en distintos sectores.

Bárbara Mirjan | Gtres

Experiencia internacional y polifacética

Bárbara Mirjan ha realizado prácticas en ámbitos muy diversos. En España, colaboró en la pastelería Mallorca, organizando bodas y eventos, y trabajó como becaria en el bufete internacional de abogados Palacio y Asociados.

A nivel internacional, participó en la remodelación de salas de cine para la empresa Pathé, tradujo textos en La Garanderíe and Associés en París y trabajó en la Marlborough Gallery organizando exposiciones. También formó parte del banco Mirabaud Group, lo que le permitió ampliar aún más su perfil profesional.

Bárbara Mirjan | Gtres

¿A qué se dedica actualmente?

Desde noviembre de 2024 trabaja como coordinadora de eventos en Ok Diario, un puesto en el que se encarga de organizar y gestionar actos de gran relevancia. Antes, formó parte del equipo de Mediapro Events entre 2022 y 2024 como business development.

Su experiencia laboral también incluye colaboraciones en los Latin Grammy, tanto en la edición celebrada en Sevilla en 2023 como en la de Miami en 2024.

Bárbara Mirjan | Gtres

Políglota y con raíces internacionales

La trayectoria de Bárbara va de la mano con su formación internacional. Habla cinco idiomas: castellano, inglés, francés, italiano y árabe. Este último lo aprendió gracias a su padre, de origen libanés, lo que completa un perfil cosmopolita y muy preparado.

El próximo sábado, Bárbara pasará de ser la discreta novia de Cayetano Martínez de Irujo a convertirse en su esposa, en un enlace que sin duda dará mucho que hablar.