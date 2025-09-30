SE ACERCA LA BODA
Bárbara Mirjan: quién es y a qué se dedica la futura mujer de Cayetano Martínez de Irujo
Bárbara Mirjan, futura esposa de Cayetano Martínez de Irujo, se ha convertido en el centro de atención de la alta sociedad de Sevilla. Te contamos quién es Bárbara Mirjan, su trayectoria y todo sobre la boda con Cayetano Martínez de Irujo.
Publicidad
Tras casi diez años de relación, este fin de semana Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se convertirán en marido y mujer. La boda se celebrará el sábado 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, y promete ser uno de los grandes eventos sociales del año.
Hijo de la recordada duquesa de Alba, Cayetano fue, tras divorciarse de Genoveva Casanova, uno de los solteros más codiciados de la alta sociedad española. Ahora, con una relación consolidada y a punto de sellarla con el matrimonio, muchos se preguntan: ¿quién es Bárbara Mirjan, la joven que le ha devuelto la estabilidad?
Una vida discreta junto a Cayetano Martínez de Irujo
Pese a llevar cerca de una década al lado del IV duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra, Bárbara sigue siendo una gran desconocida para muchos. Tiene 29 años, lo que la convierte en 33 años menor que su futuro marido, uno de los detalles más comentados sobre esta discreta relación.
En 2019 se graduó en Filología Francesa y Gestión de Empresas por el prestigioso Kings College de Londres, tras haber realizado un Erasmus en la Universidad de Aix-Marsella. Durante su etapa universitaria ya comenzó a adquirir experiencia en distintos sectores.
Experiencia internacional y polifacética
Bárbara Mirjan ha realizado prácticas en ámbitos muy diversos. En España, colaboró en la pastelería Mallorca, organizando bodas y eventos, y trabajó como becaria en el bufete internacional de abogados Palacio y Asociados.
A nivel internacional, participó en la remodelación de salas de cine para la empresa Pathé, tradujo textos en La Garanderíe and Associés en París y trabajó en la Marlborough Gallery organizando exposiciones. También formó parte del banco Mirabaud Group, lo que le permitió ampliar aún más su perfil profesional.
¿A qué se dedica actualmente?
Desde noviembre de 2024 trabaja como coordinadora de eventos en Ok Diario, un puesto en el que se encarga de organizar y gestionar actos de gran relevancia. Antes, formó parte del equipo de Mediapro Events entre 2022 y 2024 como business development.
Su experiencia laboral también incluye colaboraciones en los Latin Grammy, tanto en la edición celebrada en Sevilla en 2023 como en la de Miami en 2024.
Políglota y con raíces internacionales
La trayectoria de Bárbara va de la mano con su formación internacional. Habla cinco idiomas: castellano, inglés, francés, italiano y árabe. Este último lo aprendió gracias a su padre, de origen libanés, lo que completa un perfil cosmopolita y muy preparado.
Más Celebrities
- De amigos a novios: la foto con la que Carmen Lomana confirma su relación con Antonio Gutiérrez
- Tamara, la hermana de Michu, renuncia a la custodia de su sobrina Rocío tras hacerse pública su última voluntad
- Cayetano Martínez de Irujo reaparece sin querer dar detalles sobre su boda con Bárbara Mirjan
El próximo sábado, Bárbara pasará de ser la discreta novia de Cayetano Martínez de Irujo a convertirse en su esposa, en un enlace que sin duda dará mucho que hablar.
Publicidad