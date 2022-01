Tarta ligera de yogur y plátano: un dulce saludable y delicioso

Nos encanta acabar las comidas con un pedacito de tarta. Estos dulces no son solo uno de nuestros postres favoritos, también son nuestro capricho cuando tenemos un antojo de dulce entre horas.

Sin embargo, sabemos bien que las tartas no son un producto podamos llamar “saludable” o, al menos, si lo consumimos sin moderación, ya que, uno de sus ingredientes estrella es el azúcar y suele llevar otros como el chocolate o el caramelo. El dulce nos engancha y cuanto más lo consumimos, más difícil se nos hace resistirnos a comer un bocado más. Y a veces se nos va de las manos.

Si eres de las que no puedes controlar sus ansias de dulce, esta receta te interesa, y mucho. Esta tarta ligera de yogur y plátano se convertirá en tu aliado perfecto para poder saciar tus ganas de dulce sin tener remordimientos y sin contar calorías. ¿Te animas?

¿Cómo hacer una tarta ligera de yogur y plátano?

Las instagramers y blogueras, Fit Happy Sisters, enseñan a través de su cuenta de Instagram (@fit_happy_sisters), la receta para elaborar está tarta deliciosa y saludable. ¿Lo mejor? No lleva nada de azúcar y es muy fácil de elaborar. Toma nota de su lista de ingredientes.

Ingredientes:

- 1 plátano maduro

- 250 gr de yogur natural

- 2 huevos enteros

- 30 gr de harina de avena

- Aroma de vainilla (un vaso de la medida de un chupito, aunque este ingrediente es opcional.)

- 40 gr de eritritol

- Papel vegetal

Ponte a cocinar:

1. En un cazo, incorpora todos los ingredientes y tritúralos.

2. Una vez consigas una masa homogénea, añádela en un molde recubierto con papel vegetal.

3. Hornea la tarta durante 35 o 40 minutos. El horno tiene que estar programado a 170º C con calor por arriba y por abajo.

4. Cuando la tarta esté cocida, deja que repose durante unos minutos antes de comerla.

Desde NovaMás, te proponemos que, si quieres que la tarta sea más golosa, la decores con chocolate fundido o con algún tipo de sirope. Si quieres mantener su versión más saludable, puedes incorporar frutas frescas cortadas o, simplemente, comerla sola.

¿Qué es el eritritol?

El eritritol es un sustitutivo del azúcar presente de manera natural en algunas frutas y alimentos fermentados. El eritritol puro no contiene calorías, no eleva la glucosa en sangre (como sí que lo hace el azúcar) y no daña los dientes.

Además, a diferencia de otros edulcorantes, es de más fácil digestión y su sabor es más suave que otros productos, como la estevia. Hoy en día, lo podemos encontrar en nuestro supermercado habitual, junto con los otros edulcorantes.

La importancia de comer dulces saludables

Las Fit Happy Sisters también recuerdan que comer dulces saludables nos ayuda a picar menos entre horas, evitando el riesgo de acudir a productos procesados. Cuando nos alimentamos bien, mantenemos equilibrados los niveles de glucosa en sangre y reducimos los picos de insulina, ya que el cuerpo no necesita acudir a fuentes de energía rápidas como el azúcar.

En NovaMás también puedes consultar cómo dejar de comer tanto chocolate.

